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被爆挾持S媽當保證人抵億元債務！汪小菲返京認輸了：我鬥不過大S

▲汪小菲回到北京後表態鬥不過大S，認為自己要忙著事業，沒有辦法與她對抗。（圖／翻攝自微博）
▲汪小菲回到北京後表態鬥不過大S，認為自己要忙著事業，沒有辦法與她對抗。（圖／翻攝自微博）

記者江芷稜／綜合報導

汪小菲和大S（徐熙媛）3年前離婚後紛擾不斷，連S媽都被扯進去，他積欠1.7億元台幣未還，連旗下的S Hotel承租保證人至今仍是S媽，讓S媽相當驚恐，多次收到存證信函，提議要撤下身分，汪小菲卻不願正面回應，甚至媒體報導他故意「挾S媽以令大S」，暗示若要他換下S媽保證人身分，大S就必須將上億元借款一筆勾銷，以債換保，但兩方都未回應此事。汪小菲返回北京後，直播時神情憔悴，並對網友說「我鬥不過她」，主動向大S認輸。

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▲汪小菲舉報大S濫用藥物，服用完後都會被她又砸又打。（圖／記者陳明中攝）
▲汪小菲舉報大S濫用藥物，服用完後都會被她又砸又打。（圖／記者陳明中攝）
汪小菲日前突襲大S的台北信義豪宅，到對方地盤大吵大鬧，還上警局揚言要舉報大S濫用藥物，結果拿不出任何證據，無法證明所說的真實性，他最後收到家人致電關心，立刻改變心意直接離開，直接返回北京，身上價值18500元台幣的名牌T恤也被嘲笑像流浪漢，輸了面子也輸了裡子。

▲汪小菲舉報大S濫用藥物，服用完後都會被她又砸又打。（圖／記者陳明中攝）
▲汪小菲指著台北信義豪宅，表示那間房子是自己付錢的。（圖／記者陳明中攝）
而他指著過去的愛巢，表示台北信義豪宅是自己首付款，如今卻因離婚協議，無法踏進豪宅一步，語氣中充滿不滿，事後更強調與大S約定後離婚債務一筆勾銷，結果卻事與願違。大S不甘示弱，由工作室發表聲明，他積欠上億元台幣欠款，這些都是經過法院認證，跟汪小菲空口說白話不一樣。

據《鏡週刊》報導，汪小菲曾明示若要換下S媽身為保證人的身分，條件就是大S不可再追討上億元債務，想要藉此談判要脅大S，結果大S的律師下令，要求她不可再與汪小菲私下談協議，公開走法律途徑解決，雙方隔空交火恐非一時能解決，將會是一場長期戰爭。

▲汪小菲對大S撤告後回到北京，現身張蘭的直播，他雙眼紅腫，神情超憔悴 。（圖／微博）
▲汪小菲對大S撤告後回到北京，現身張蘭的直播，他雙眼紅腫，神情超憔悴 。（圖／微博）
汪小菲返回北京後，神情憔悴現身直播，他大方秀出自己被嘲笑的名牌T恤，笑稱這衣服就是這個設計，「領口就這樣，這衣服還絕版呢，沒了不出了，這衣服多好，跟抹布一樣，還可以擦嘴呢，一衣服多用」，語氣還算愉悅，不過談到大S，汪小菲就像鬥敗的公雞，他對著鏡頭嘆氣，直言「我鬥不過她」，表示自己有事業要忙，不像別人可以有一堆時間，表情頗為無奈。

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