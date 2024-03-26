龍德造船「航母殺手」交艦　股價連連飆漲、暫時關禁閉

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除了蔡英文站台力挺，準總統賴清德日前也喊支持國艦國造，政策利多下，手握國艦訂單的台船、龍德、中信等造船族群，後續商機看俏。其中，龍德造船有47年歷史，以自有船體設計團隊自豪，擅長製造中高速船艇，產品不僅實踐國艦國造，也外銷多國軍警國防、消防救難、離岸風電、港口作業等用途的船艇，目前高效能（沱江級）後續艦正建造中。
海軍第一批高效能艦艇共計6艘，今天由龍德造船全數交艦。龍德造船董事長黃守真表示，這艘艦艇具備了機動高速、火力強大與隱形匿蹤的性能，而且吃水淺，可以靠泊台灣沿岸漁港，捍衛海疆，高速穩定、火力強大與匿蹤性，可說是「航母殺手」，海軍首型具備防空能力的小型艦船。
龍德造船因後市被看好，近幾天股價連連漲，昨日更直飆漲停，6個交易日漲達42%，60日內成交量成長10倍，因此自今日起被列注意股。不過，今日龍德造船股價也隨大盤弱勢而拉回下跌2%，收在117.5元。
龍德造船去（2023）年全年稅後純益為5.75億元，年增100.2%，每股純益5.43元。董事會決議擬配發1.1元現金股利和0.5元股票股利。龍德造船除了首批沱江級艦外，前年還以30億元標價拿下海軍第二批三艘沱江級艦艦體建造案，去年拿下國防部編列的90億元第二階段五艘沱江級軍艦船體建造案，預計2026年交船，法人預估今明年的營運表現將明顯成長。