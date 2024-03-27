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汪小菲回北京正式切割大S！S Hotel拆招牌改名　7字全名曝光

▲汪小菲（左）正式撤下招牌S Hotel，徹底切割大S（右）。（圖／翻攝自大S微博）
▲汪小菲（左）正式撤下招牌S Hotel，徹底切割大S（右）。（圖／翻攝自大S微博）

記者吳昕蓓／綜合報導

女星大S（徐熙媛）和汪小菲離婚後撕破臉，但當年愛到情深處的時候，汪小菲還以對方的名義在台灣開了飯店，並取名為S Hotel。離婚後，汪小菲在去年底（2023）透露將飯店名稱改為「美憬閣」， 然而他卻不願意撤銷S媽為飯店承租保證人，直到昨（26）日他正式撤下招牌，徹底切割大S。

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▲汪小菲這幾天返台，都住在S Hotel。（圖／記者侯家瑜攝）
▲汪小菲與大S情濃時，他曾將投資開立的旅館命名為S Hotel。（圖／資料照）
汪小菲去年在直播中透露，會將S Hotel改名成「美憬閣」（英文名：MGallery），並加入全球最大酒店管理集團之一的雅高集團。如今飯店真的撤下了「S」招牌字樣，官方也公布新的飯店名稱「美憬閣」，並加上「台北敦化」。

週刊日前爆料，汪小菲和大S結婚期間，將S媽設為S Hotel的承租保證人，等同於支付房租的責任在S媽身上，兩人鬧翻後，S媽多次向汪小菲主動要求卸下保證人身分，但汪小菲一拖再拖，一直沒有完成轉移手續，始終只是敷衍回答「好啊好啊」。

▲大S（後）、張蘭（前排左一）成了無緣的婆媳，右一為S媽。（圖／黃春梅臉書）
▲大S（後）、S媽（前排右一）每天都過得膽戰心驚，左一為張蘭。（圖／黃春梅臉書）
S媽透露每次收到存證信函，都覺得膽戰心驚：「想到隨時都可能有負債還是牢獄之災，都覺得相當害怕。」汪小菲曾向大S表示，如果要撤下S媽的保人身份，就不能再向他追討上億借款，因此律師要求大S不准再私下和汪小菲協議，如今才終於正式切割。

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