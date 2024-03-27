小林製藥紅麴案！退貨換貨看這裡 121件產品下架回收
日前日本爆出有民眾食用小林製藥的紅麴產品後，因急性腎衰竭死亡的案件，因此日本公告下架回收小林製藥的49項紅麴產品，另因部分台灣業者也有使用小林製藥的紅麴原料，經衛福部食藥署彙整、總計121件產品使用到相關原料，並須下架回收，食藥署官網也為此設置專區，供民眾查詢，另有7間業者已提供退換貨服務。
記者林志怡／台北報導
食藥署長吳秀梅表示，日本有民眾食用「小林製藥株式會社」的5項保健食品後，出現腎臟疾病通報，因此發布自主回收通知，而經了解，台灣有三合興產業股份有限公司、和司特股份有限公司等2間進口業者輸入小林製藥的紅麴產品，並提供給下游業者製為紅麴保健食品。
吳秀梅指出，三合興產業股份有限公司在3月24日收到原回收通知、並停止使用紅原料，隔日自主通報、針對紅原料及成品啟動回收，新北市政府衛生局也在同日預防性封存該公司庫存紅原料、半成品及成品，共405.7公斤。
另和司特股份有限公司方面，吳秀梅表示，該公司在3月25日盤點，共39家下游業者及少量自用，3月26日中區管理中心會同台中市食品藥物安全處查核，共25批仍在效期內，總計3120公斤。
此外，吳秀梅表示，曾使用到小林製藥的紅麴原料產品，總計121件，其中已有7間業者公告退換貨資訊，消費者若有購買到相關產品，可詢問業者。