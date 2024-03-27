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影／一家住新加坡要花多少錢？澳洲理財專家：至少年收736萬元

▲澳洲理財專家指出至少要年收736萬元，也就是一個家庭的月收入約需達61萬元，才能負擔住在新加坡的生活。（圖／翻攝自影片）
▲澳洲理財專家指出至少要年收736萬元，也就是一個家庭的月收入約需達61萬元，才能負擔住在新加坡的生活。（圖／翻攝自影片）

國際中心賴正琳／綜合報導

新加坡再度成為全球生活成本最高國家，讓外界好奇一家四口住在新加坡，大概一年要有多少收入？一名來自澳洲的理財專家賈拉德・布朗（Jarrad Brown）近期在TikTok上傳一則影片，內容關於四口之家旅居新加坡的花費，他估計至少要年收736萬元，也就是一個家庭的月收入約需達61萬元，才能負擔住在新加坡的生活，而且他強調這是平凡家庭的生活開銷。

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根據影片，布朗分享自己在新加坡生活的財務分配，他提出的「至少要32萬新元（約新台幣736萬元）年收」說法瞬間引起熱議，該支影片至今已超過14萬觀看次數。他計算的開銷範圍涵蓋租金、教育、水電費、休閒娛樂和醫療，同時也補充這個數字也包括儲蓄以及稅收等。他聲稱這個金額是普通生活水準，並非奢侈水準的生活。

他的每月財務分配分別是，四房公寓租金6000新元（約新台幣138000元）、兩名孩子就讀國際學校的學費是8000新元（約新台幣184000元）、水電費250新元（約新台幣5750元）、食品和雜貨1000新元（約新台幣23000元）、公共交通100新元（約新台幣23000元）、保險1000新元（約新台幣230000元）、包含外出用餐等休閒娛樂500新元（約新台幣11500元）、電話和網路500新元（約新台幣11500元），以及服裝和個人護理500新元（約新台幣11500元），總共是1萬7850新元（約新台幣410550元）。

布朗指出上述金額乘以12個月，約為22萬新元（約新台幣506萬元），另外還要加上兩成的儲蓄費用、出國旅行的機票，以及每年的個人所得稅，因此全部加起來估計至少需要32萬新元（約新台幣736萬元）。

網友看完影片後有許多不同看法，有人認為分析得很精準，有人則認為他的一家四口生活品質已經高於當地人許多，有網友認為布朗在伙食費、交通費和水電費屬於非常克制的族群，甚至認為在目前通貨膨脹的情況下，1,000新元（約新台幣23000元）的伙食費低得難以置信。因此，布朗的每月開銷佔了最大部分的是租金和孩子的教育費。

新加坡長年位居《經濟學人》全球生活成本最高城市排名第一，今年加上香港外資撤出，許多前往新加坡，使得瑞士地產公司altoo的地產調查指數也顯示，新加坡房屋的中位數價格將為120萬美元，超過香港的中位數售價116萬美元，取代香港成為亞太地區最昂貴的房地產市場。

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