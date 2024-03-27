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貨船撞斷巴爾的摩大橋！「鐵達尼號條款」或幫船東避免巨額賠款

▲美國馬里蘭州大城巴爾的摩（Baltimore）「Francis Scott Key Bridge」大橋，週二遭貨輪「大理號（Dali）」撞上橋墩，導致整座大橋斷裂崩塌。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國馬里蘭州大城巴爾的摩（Baltimore）「Francis Scott Key Bridge」大橋，週二遭貨輪「大理號（Dali）」撞上橋墩，導致整座大橋斷裂崩塌。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國馬里蘭州大城巴爾的摩（Baltimore）市週二（26）凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）遭貨輪撞上，導致整座大橋斷裂崩塌，數輛車輛落水，目前僅2人獲救，其餘6人落水失蹤恐喪命。外媒指出，這次釀禍的新加坡貨輪應會援引一條被稱為「鐵達尼號條款」的法律條款避免鉅額賠償。

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懸掛新加坡國旗的貨輪「大理號」（DALI）於當地時間週二凌晨1時30分左右，撞上支撐凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）的混凝土橋墩，當時橋面上正在進行整修作業的人車墜入水中，截至目前搜救隊都未能發現其蹤跡或遺體，考量事發後經過時間以及水溫，警方推斷6人已不幸身亡，美國總統拜登則承諾將盡快前往當地，並表示希望由聯邦政府承擔重建大橋的全部費用。

根據《彭博新聞》報導，撞擊凱伊橋的貨輪大理號從巴爾的摩啟程後即失去控制動力，船員才發出求救訊號短短兩分鐘後就撞上橋墩，大理號由新加坡船公司Synergy在新加坡註冊，船公司將面臨多項索賠官司，新加坡海事及港口管理局亦表示，會針對此次事故配合美國方面展開詳細調查。

美國杜蘭大學海事法律中心主任戴維斯（Martin Davies）告訴《彭博新聞》，船公司可能採取和鐵達尼號船東相同的策略，引述一條1851年的法律條款避免賠償金額超出負荷。該法律將船公司責任上限限制在「船隻遇難後價值及運送貨物收入金額」，避免這些貨運公司無法負擔大型海難後產生的鉅額賠償。

學者戴維斯認為，估計經過法律程序和相關訴訟官司以後，賠償費用可能還是高達8位數，但這比起原先要面臨的金額有顯著的差距。

這也並非大理號首次肇禍，2016年它在比利時安特衛普也曾因擦撞港口遭到當局扣押，當時的意外並沒有人員因而受傷，調查結果歸因於引航員與船長的操作失誤。不過，目前還不知道大理號如今的船員與2016年時的船員是否為同一批人。

除了失蹤者被判定可能喪命外，每天有3萬5000車流量通行的凱伊橋斷後，巴爾的摩港口已暫時關閉，不僅當地交通預期會出現延續數年的堵塞，據州政府資料顯示，該港還支持了1萬5330個直接就業人口與近14萬相關就業，倒坍事件對當地的經貿發展也產生巨大影響。

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