批民進黨「喜歡恐嚇百姓」 國台辦強調：歡迎來香港不必有顧慮
香港立法會三讀通過《基本法》第23條並刊憲生效，我國交通部、國安局都曾提醒民眾赴港注意人身安全，中國國台辦發言人陳斌華週三（27）在例行記者會中對此則批評「民進黨當局喜歡恐嚇老百姓」，並鼓勵民眾正常往來「只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞往來香港、大陸完全不必有任何顧慮」。
國際中心楊智傑／綜合報導
香港《基本法》23條立法的《維護國家安全條例》於3月23日生效，交通部長王國材提醒民眾赴港旅遊的風險增加，「若是這麼嚴格限制更要小心，有類似行為，民眾就不要去了」，國安局長蔡明彥則提醒民眾如要入境香港一定要特別注意自己的人身安全，以及過去是否有批評中國政經情勢、手機是否留有批評中國訊息等。
對此，國台辦發言人陳斌華今（27）則批評，民進黨當局對23條立法大肆攻擊，無非是怕香港保持繁榮穩定，更稱民進黨當局「喜歡恐嚇老百姓」，似乎民眾的出行目的地都得由他們來指定。
陳斌華強調，香港完成基本法第23條立法，是補齊了香港特區維護國家安全制度機制的短板，為香港的繁榮穩定和長治久安提供了重要的制度保障，並強調北京當局向來鼓勵港台民眾多多交流，「只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞往來香港、大陸完全不必有任何顧慮，完全可以高高興興來，平平安安回。」
至於基本法23條與一國兩制的爭議，陳斌華則回應稱完善立法標誌著香港有效落實維護國家安全的憲制責任，築牢了香港長治久安和繁榮穩定的「防護牆」，在新時代新徵程「一國兩制」事業發展進程上具有重要里程碑意義。