好市多人氣夯品悄變輕！「狂換4次包裝」反被讚爆　隱藏秘密曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合堅果是好市多熱銷夯品之一，在1995年首次推出時是使用圓形罐造型，罐身重量約130公克；第二代改為方形罐裝，罐身重量剩下100公克，因為在貨運過程中，方桶比圓桶更能節省空間，可以同時提高運送效能與減少碳足跡，節省下來的運費也會反映在售價上， 回饋給會員。
2019年則更改為第三代方形罐，重量已經減輕至95公克，一直到最新第四代包裝，已經改用塑膠袋裝，袋身重量僅剩下14.25公克，相較於上一代大幅減少了約85％的塑膠使用。
（二）雞蛋改用紙盒包裝
好市多除了自有品牌為了減塑調整包裝外，計畫中也包含了供應商的包裝調整，像是冷藏區的「石安牧場雞蛋」，過去的外包裝為塑膠包裝，由於好市多每年都會和廠商一起討論減塑、改善計畫，因此近年來雞蛋多改為紙盒包裝。
（三）克寧奶粉
好市多一開始販售的克寧奶粉，，包裝 上有塑膠蓋、鐵蓋及鍚膜共三層封口設計， 但在研究後發現，即使沒有塑膠蓋也不會影響商品品質，因而建議供應商改變。雖然只 是減少了一個僅 10 公克重的塑膠蓋，但是一年就可以減少超過3公噸的塑膠使用。
（四）內用停止供應一次性餐具
Costco 的西式餐飲部也停止提供內用部分的一次性餐具，改以不鏽鋼材質的餐具替代。光是這樣， 每年就可減少 70% 的塑膠餐具使用量，外帶 的部分，也呼籲會員也能盡量減少使用塑膠 餐具，每年將可減少更多的使用量，當然， 為了保障食用安全，Costco 也必定嚴格執行餐具的洗淨、消毒、烘乾等衛生處理流程。
此外，全家便利商店為減少一次性廢棄物產生，與社創組織環海淨塑召集，為全台第一個跨通路、跨業別的永續循環杯大聯盟，全面導入「循環杯蓋」，讓消費者除可於全國共1,500處跨產業據點享有「甲店借、乙店還」的便利服務外，打造出每一杯飲品從上蓋到杯身都可全循環、零廢棄的綠色體驗；3/19前於「全家」借用循環杯可享Let’s Café特濃拿鐵或私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵半價優惠。