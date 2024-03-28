大聯盟開幕必看賽事！大谷翔平準備開轟、紅襪大物新人Bello先發

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該場比賽將在台灣時間29日凌晨4:10分開打，道奇推出Tyler Glasnow對決35歲老將Miles Mikolas，根據《台灣運彩》數據顯示，看好道奇不讓分戰勝紅雀（道奇賠率為1.33，紅雀賠率為2.47）。
去年紅雀Miles Mikolas在5月21有對陣過道奇1次，該場繳出7局好投失3分拿下勝投，Tyler Glasnow則是自新人年後，首度再次先發對決紅雀。
2.紐約洋基對決休士頓太空人
如果說洋基與紅襪是傳統世仇，那洋基與太空人就是近年最新的仇人組合，因為太空人在2017年透過作弊的方式，在美聯冠軍戰擊退洋基，讓洋基球迷與管理層多次批評太空人，導致雙方只要交火就格外有話題。
本場雙方將在台灣時間29日凌晨4:10分開打，洋基推出明星左投Nestor Cortes對決太空人Framber Valdez，根據《台灣運彩》數據顯示，看好主場球隊太空人不讓分戰勝洋基（太空人賠率為1.50，洋基賠率為2.00）。
上賽季Nestor Cortes飽受傷病所苦，僅出賽半季就提前關機，但在關機前的最後一場比賽就是出戰太空人，該場主投4局僅失1分送出8K，雖投不滿5局但在4局投球僅用64球就送出8K，算是能有效壓制太空人打者。
至於Framber Valdez上次對決洋基，則要追朔到2022年季後賽，當時Framber Valdez在美聯冠軍戰對決洋基，主投7局僅用101球，繳出無失分送出9次三振，表現十分亮眼。
3.舊金山巨人出戰聖地牙哥教士
巨人在休賽季大肆補強，透過簽約與交易拿下Matt Champman、Jorge Soler、Robbie Ray與Blake Snell，雖陣中明星選手不多，但整體看下來有機會撐起球隊的戰績，並有望在國聯西區殺出重圍。
2024開季首場比賽就將對決同樣眾星雲集的教士，將由自家培養出的王牌Logan Webb對決教士日籍強投達比修有，根據《台灣運彩》數據顯示，看好主場球隊教士不讓分戰勝巨人（教士賠率為1.73，巨人賠率為1.77），雙方將在台灣時今29日凌晨4點10分交手。
Logan Webb去年球季最後一次先發就是對決教士，該場比賽用了110球主投9局僅失1分，還送給教士打線7K；上賽季達比修有則是對決巨人兩場，分別在6月22日主投6局失4分送出6K吞敗，與在5月1日主投6局失4分送出9K奪勝，從壓制力來看達比修有並沒有問題，但今年在巨人打線補強後，恐怕很難討上太多便宜，巨人十分有望突破達比修有，搶下今年首勝。
4.波士頓紅襪對決西雅圖水手
這場比賽雖然沒有眾星雲集的對決，但紅襪的先發投手Brayan Bello值得大家關注，他是一位在高中畢業後只拿2萬8000美元（約82萬台幣）就一個人赴美投手，或許這位投手在台灣球迷耳中十分陌生，但他的故事十分勵志，Brayan Bello在今年休賽期，與紅襪達成一份6年5500萬美元的（約17.3億台幣）延長合約，讓他的薪資一口氣暴漲67倍，更成為開幕戰先發投手，且他馬上拿著這筆薪資在家鄉多明尼加從事許多慈善活動，很難想像這些行為是發生在一位24歲的年輕投手身上。
Brayan Bello在去年成為紅襪先發輪值中為數不多的亮點，更一肩扛起主戰投手的重任，出賽28場繳出12勝、11敗、132次三振與防禦率4.24的成績，上賽季2度對決水手都拿下勝投，分別在5月18日主投5局失1分送出7K奪勝，與在8月2日主投6局失4分送出7K奪勝；反觀水手明（29）日先發投手Luis Castillo上賽季隊紅襪登板1場，先發主投5局就失掉5分，包括挨了3發全壘打失掉5分吞敗。
本場比賽將在台灣時間29日早上10點10分上演，根據《台灣運彩》數據顯示，看好主場球隊水手不讓分戰勝紅襪（水手賠率為1.43，紅襪賠率為2.15），而根據《球王體育賽事inplayZ》數據顯示，竟有98%的彩迷都看好水手獲勝。