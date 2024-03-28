蔡其昌挺中華棒球隊「輸球沒懲罰制度」 網議論：在偷臭籃協？
中華男籃國手們為爭取未來國際賽的出場費，日前則向籃協提出「出場費」建議，但未料籃協在上週的會員大會上，竟出現要球員別總是先想利益「那打不好要不要獎懲」等發言，引發軒然大波，其中中華棒球隊將在今年出征世界棒球12強，中職會長蔡其昌也在自己的社媒發文，「贏球我開心發獎金，輸球是要有什麼獎懲」，紛紛受到籃球迷與棒球迷直呼「是不是在偷臭籃協。」
記者張志宇／綜合報導
上週籃協中常務監事郭俊仁表示，球員披上國家隊戰袍若想要獎金或出場費也行，那就站在企業的立場來談，「你要有獎勵，是不是也要有獎懲制度？」此言論引發台灣球迷炸鍋，紛紛痛批籃協竟如此「厚顏無此」。
隨著中華棒球隊確定將在12強派出曾豪駒擔任主帥，並將在近日決定大名單球員，中職會長蔡其昌則在社媒表示，「12強我們會組成最強後勤團隊，支援曾豪駒總教練所領導的國家隊，也不會有獎懲制度！我們家球員願意參加國家隊壓力就很大了，贏球我開心發獎金，輸球是要有什麼懲處？」
蔡其昌此言論紛紛受到台灣棒球迷與籃球迷回覆，並紛紛表示，「好像有人在偷臭籃協」、「這是會長的言論自由，還是某閉門會議的最終決議」、「相比棒協、中職，籃協真的是爛到出汁。」