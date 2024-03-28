最美妲己差點毀容！心有餘悸親曝「火燒頭驚悚瞬間」：非常害怕
有「最美妲己」之稱的57歲香港女星溫碧霞，日前出席活動拍照時，因未注意身後的蠟燭，頭髮意外遭火點燃，幸好當時助理反應極快地迅速撲滅火勢。如今溫碧霞再次回想當時「火燒頭」的驚悚瞬間，她心有餘悸地表示：「當下非常害怕！」
記者張一笙／綜合報導
溫碧霞22日時出席活動知名經紀人陳淑芬的生日會，她特地發文上傳與陳淑芬的合影照，同時感謝陳淑芬這幾年的陪伴與鼓勵之外，並曬出一系列美照。然而溫碧霞在拍攝美照的背後卻有著驚險恐怖的經歷，原來在拍攝一系列美照同時，桌上剛好有一個蠟燭，她此時剛好頭往後仰，因此一個不注意頭髮就被點燃了！
溫碧霞表示自己當時專注在拍照工作上，沒有注意到桌上蠟燭，因此一個不小心頭髮就被點燃，原先還沒注意到頭髮已經燃燒，是直到助理發現後才即時滅火。溫碧霞受訪時心有餘悸地表示：「當下非常害怕，因為我看不到背後的火究竟有多大，只聞到了一些焦味。」對於頭髮遭火燒的部分，她坦言受損不少，必須花一點時間來修復。今（28）日溫碧霞也自嘲地在微博上曬出一系列美照，並寫下：「今年要再火一下嗎？」讓不少粉絲啼笑皆非。
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