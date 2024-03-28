台鋼啦啦隊「輔大女神一粒」太香了！起底是超強學霸　球迷改追她

MLB美國職棒大聯盟轉播資訊懶人包　別錯過!完整掌握大谷翔平賽事

▲道奇二刀流球星大谷翔平預計將擔任開幕戰先發。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇二刀流球星大谷翔平預計將擔任開幕戰先發。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

2024球季MLB美國職棒明（29）日全面啟動，在大谷翔平旋風加持下，MLB在台灣的熱度狂升，加上南韓海外賽已掀起一波高潮，預計今年球季會吸引更多的球迷關注，《NOWnews今日新聞》也幫讀者整理出MLB轉播資訊。

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▲日籍二刀流好手大谷翔平的精采表現，可以透過直播觀看。（圖／美聯社／達志影像）
▲日籍二刀流好手大谷翔平的精采表現，可以透過直播觀看。（圖／美聯社／達志影像）
📌2024年MLB開幕戰直播資訊：

✔️緯來體育台

03/29(五) 04:00  紅雀VS道奇(LIVE)、10:30 紅雀VS道奇 (重播)


✔️愛爾達電視台-體育2台

03/29(五) 04:00  紅雀VS道奇(LIVE)

03/29(五) 07:30小熊 VS 遊騎兵(LIVE)


✔️華視主頻

03/30(六)  09:30巨人 VS教士(LIVE)

03/31(日)  09:00紅雀 VS道奇(LIVE)


▲大谷翔平表現可以透過直播觀看。（（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平表現可以透過直播觀看。（（圖／美聯社／達志影像）
📌MLB美國職棒2024球季、台灣轉播資訊

✔️電視頻道：緯來體育台、華視主頻、中華電信MOD、DAZNTAIWAN。

✔️線上直播：Hami Video運動館、MLB TV、愛爾達電視。

✔️MLB.TV免費場次查詢:https://www.mlb.com/live-stream-games/

✔️即時比分：MLB 官網、Yahoo運動

▲德州遊騎兵上季從美聯外卡一路殺進世界大賽，最終奪得隊史首冠，但本季連霸之路更加艱難。（圖／美聯社／達志影像）
▲德州遊騎兵上季從美聯外卡一路殺進世界大賽，最終奪得隊史首冠，但本季連霸之路更加艱難。（圖／美聯社／達志影像）
📌大聯盟開幕戰焦點話題:

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