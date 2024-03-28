MLB美國職棒大聯盟轉播資訊懶人包　別錯過!完整掌握大谷翔平賽事

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✔️緯來體育台
03/29(五) 04:00 紅雀VS道奇(LIVE)、10:30 紅雀VS道奇 (重播)
✔️愛爾達電視台-體育2台
03/29(五) 04:00 紅雀VS道奇(LIVE)
03/29(五) 07:30小熊 VS 遊騎兵(LIVE)
✔️華視主頻
03/30(六) 09:30巨人 VS教士(LIVE)
03/31(日) 09:00紅雀 VS道奇(LIVE)
📌MLB美國職棒2024球季、台灣轉播資訊
✔️電視頻道：緯來體育台、華視主頻、中華電信MOD、DAZNTAIWAN。
✔️線上直播：Hami Video運動館、MLB TV、愛爾達電視。
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