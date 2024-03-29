美系外資唱衰獲利前景降評　光寶科陷入貼息窘境

電源大廠光寶科遭到美系外資看衰後市，預估獲利恐怕會年減10%，因此將光寶科的評等由「中立」調降到「減碼」，目標價更是跌破百元，因此拖累光寶科昨（28）日股價持續陷入貼息窘境，下跌6.5元或5.77%，收在最低點106元，今（29）日股價持續走低，開盤下跌5.5元或4.7%，來到100.5元，陷入百元保衛戰。
記者陳郁柔／台北報導
在最新美系外資的分析報告中表示，IT相關業務營收占光寶科總營收比重為44%，不過光寶科AI電源供應器以及電動車快速充電樁表現比預期緩慢，再加上PC需求不明朗，以及今年沒有遊戲新機的影響，因此預估光寶科今（2024）年營收恐怕將年減5%，獲利更是大減10%，其中評等由原先的「中立」調降到「減碼」，目標價則是下修到88.8元。
光寶科去（2023）年稅後純益145.71億元，年增8.2%，創下歷史新高；每股純益為6.36元，董事會通過去年第4季配發每股現金股利2.50604928元，於27日除息，股價慘陷入貼息。
光寶科前次法說時也表示，Q1受到農曆過年工作天數較少，並且消費性產品需求仍偏弱的影響，預估Q1產業仍持續消化庫存中，營收表現會相對較淡，預期Q2起營運將重回成長軌道。