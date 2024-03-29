台中UR LIVING文心森林店有史努比！BRUN不然早午餐、PAZZO齊開幕

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📌UR LIVING台中文心森林店開幕！三層樓高的獨棟街邊店超好逛
台中首發全台首間獨棟UR LIVING！三層樓高的獨棟街邊店「UR LIVING文心森林店」位於南屯區，鄰近文心森林公園、台中國家歌劇院，由室內團隊UUU DESIGN INC.與景觀設計團隊溫度物所Temperature聯手打造，以融入城市意象及森林公園藝文氣息，呼應品牌「You are living here.」核心理念。最重要的是，大而美的地標還擁有滿滿植栽的戶外廣場，搭配落地玻璃窗的飽滿採光、既開闊又明亮，無論逛街或用餐都特別舒適。
📌巨型3D裸視史努比與限定周邊商品登場
在台北信義區開幕擁有高人氣的史努比，也跟著UR LIVING前進台中，遠遠就看見廣場上有超大的史努比抱著胡士托雕像在等你，而且UR LIVING文心森林店可是有巨型3D裸視史努比首度登陸，還打造開幕限定滿額贈品的史努比帆布袋及史努比即可拍相機，萌翻大家。
📌有如玻璃屋的「BRUN不然早午餐」
台中UR LIVING文心森林店開幕還一同進駐台北超人氣BRUN不然早午餐，想吃打卡名店不用再特地北上了！BRUN不然延續一貫簡潔明亮的中性風格，特別在文心森林店設計了玻璃窗坐席，讓人就像在透明玻璃屋裡用餐，招牌不然法式炒蛋、酪梨蔬菜碗、不然奶茶、冰拿鐵都吃得到。
📌復古台式麵包屋「蜷尾家パン」也有冰淇淋
台南蜷尾家又有新作！創辦人李豫將追尋記憶味道打造童年最喜愛的「蜷尾家」冰淇淋、與「蜷尾家パン」傳統麵包，一同進駐台中UR LIVING文心森林店，必吃招牌冰淇淋、復古手撕包與蔥胖等兩大美味一次滿足。
📌流行服飾PAZZO、Squarebear開逛
UR LIVING台中文心森林店進駐美而快旗下PAZZO與Squarebear兩大流行服飾品牌，最具代表性的PAZZO主打生活好感衣著，自然不做作的風格圈粉無數；而擁有加州慵懶風情的Squarebear則是首次登場，掌握輕鬆活潑的美式休閒風格，也找得到浪漫慵懶的波希米亞風情，台中的朋友先開逛。
📌服飾買一送一！台中UR LIVING文心森林店3/29～3/31開幕優惠
服飾品牌PAZZO與Squarebear都有指定款式T恤「買一送一」，每人每日單一品牌限購一組；服飾品牌單筆消費滿3000元送700元，立即「現折300元」，再贈送PAZZO / Squarebear 品牌官網「200元折價券」各一張，活動可累送；憑當日不限消費金額發票或消費明細，可兌換BRUN不然早午餐、蜷尾家指定商品；凡單筆消費滿5000元贈送「史努比帆布袋」，單筆消費滿8000元贈送「史努比相機」，消費可累贈。上述皆數量有限，贈 / 售完為止。
另外，UNIQLO也前進台中插旗「動漫之都」，將於4月4日至4月7日清明連假快閃台中國際動漫節，集結最新聯名