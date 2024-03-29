汪小菲閃電求婚Mandy！保母見證現場 允諾「生幾個帶幾個」
汪小菲昨（28）日宣布求婚成功，在微信朋友圈曬出新歡馬筱梅（Mandy曼蒂）戴著超大鑽戒的照片，證實兩人感情沒有因為他大鬧台灣警局生變，保母「小楊阿姨」稍後現身直播間，表示自己就在求婚現場一起吃飯，很開心看到老闆求婚成功，允諾未來Mandy若是懷孕生子，「生幾個我就帶幾個」，展現對汪小菲忠心耿耿的態度。
記者江芷稜／綜合報導
汪小菲22日中午直播失控飆粗口，被女友Mandy和保母勸阻，下午他就直闖台北信義豪宅表示想見家人，結果吃了閉門羹，一個轉身就到警局舉報前妻不當使用藥物，大吵大鬧引起關注，結果筆錄沒做完，他又大搖大擺自行離去，隔天直接返回北京，讓外界看得一頭霧水，不解他的目的是什麼，外傳他和女友Mandy感情因此生變。
沒想到28日傳出他求婚成功消息，曬出給女友的超大鑽戒，保母在直播時透露，其實汪小菲返回北京時並非獨自一人，而是帶著保母跟Mandy一起，汪小菲求婚時，剛好3人一起吃飯，她大讚Mandy非常善良，對汪小菲很貼心，會幫忙照顧家人，吃飯時還會夾菜給保母，出去玩時會幫忙揹包包，自己很想幫Mandy帶小孩，喊話希望Mandy多生幾個，「生幾個帶幾個！」
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