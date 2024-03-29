獨家／「一粒」跳魔性應援舞成中職新女神　綽號來源竟跟母校有關

汪小菲閃電求婚Mandy！保母見證現場　允諾「生幾個帶幾個」

▲汪小菲與女友Mandy相戀僅半年就決定閃婚，保母也允諾他們生幾個就帶幾個。（圖／翻攝自芒果撈小萌主微博）
▲汪小菲與女友Mandy相戀僅半年就決定閃婚，保母也允諾他們生幾個就帶幾個。（圖／翻攝自芒果撈小萌主微博）

記者江芷稜／綜合報導

汪小菲昨（28）日宣布求婚成功，在微信朋友圈曬出新歡馬筱梅（Mandy曼蒂）戴著超大鑽戒的照片，證實兩人感情沒有因為他大鬧台灣警局生變，保母「小楊阿姨」稍後現身直播間，表示自己就在求婚現場一起吃飯，很開心看到老闆求婚成功，允諾未來Mandy若是懷孕生子，「生幾個我就帶幾個」，展現對汪小菲忠心耿耿的態度。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲汪小菲傳出求婚女友Mandy成功。（圖／翻攝皮皮王微博）
▲汪小菲傳出求婚女友Mandy成功。（圖／翻攝皮皮王微博）
汪小菲22日中午直播失控飆粗口，被女友Mandy和保母勸阻，下午他就直闖台北信義豪宅表示想見家人，結果吃了閉門羹，一個轉身就到警局舉報前妻不當使用藥物，大吵大鬧引起關注，結果筆錄沒做完，他又大搖大擺自行離去，隔天直接返回北京，讓外界看得一頭霧水，不解他的目的是什麼，外傳他和女友Mandy感情因此生變。

▲汪小菲求婚Mandy成功。（圖／記者陳明中攝、翻攝Mandy小紅書）
▲汪小菲大鬧台灣警局後返回北京，Mandy（右圖）也跟著一起到中國。（圖／記者陳明中攝、翻攝Mandy小紅書）
▲小楊阿姨近來因為在抖音上傳跳舞影片爆紅，趁勢開始直播帶貨汪小菲家的酸辣粉。（圖／翻攝自微博）
▲小楊阿姨回到北京，坦言見證汪小菲的求婚現場。（圖／翻攝自微博）
沒想到28日傳出他求婚成功消息，曬出給女友的超大鑽戒，保母在直播時透露，其實汪小菲返回北京時並非獨自一人，而是帶著保母跟Mandy一起，汪小菲求婚時，剛好3人一起吃飯，她大讚Mandy非常善良，對汪小菲很貼心，會幫忙照顧家人，吃飯時還會夾菜給保母，出去玩時會幫忙揹包包，自己很想幫Mandy帶小孩，喊話希望Mandy多生幾個，「生幾個帶幾個！」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

更多「大汪開撕續集」相關新聞。

汪小菲求婚Mandy成功！曬鑽戒甜喊老婆　掰了大S再當台灣女婿

汪小菲不在乎新歡Mandy被爆離婚！霸氣護愛：對她很愧疚

汪小菲新歡Mandy結過婚！豪華婚禮照被挖出　前夫長相神似敖犬

獨／李進良牽線汪小菲閃婚新歡！曝結識內幕：她是他精神解藥

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞