太鵟啦！移動式黑點密佈天空 「清明鳥」過境八卦山單日破萬隻
每年春分前，2、3萬隻灰面鵟鷹會集體過境八卦山，吸引許多賞鳥同好齊聚，日前因天氣溫暖晴朗，灰面鵟鷹過境的單日數量破萬隻，鳥友見天空滿佈不停移動的黑點，大喊「太鵟啦！雞皮疙瘩都豎起來！」參山國家風景區管理處呼籲民眾趁天氣好，帶著望遠鏡到彰化、南投的賞鷹平台欣賞壯觀場面。
記者顏幸如／彰化報導
很少有生物像灰面鵟鷹一般，在台灣擁有多個和節慶有關的別名。參山處表示，灰面鵟鷹是過境臺灣的日行性猛禽中數量第二大者，每年秋季（10月）從繁殖地（日本、西伯利亞、中國東北等地）南下，經恆春半島滿州鄉過境，飛往東南亞、南洋一帶過冬，因高峰期在10月10日前後，被屏東人稱為「國慶鳥」。
翌年3、4月春分前後灰面鵟鷹北返，大量飛經或棲息於八卦山風景區、大肚山一帶，彰化人稱為「清明鳥」、「掃墓鳥」，南路鷹」，意指由南方來的鷹，有些個體會停留獵食或過夜，以補充體力。
早年灰面鵟鷹過境期在山區遭大量捕殺，作為季節野味，近年因生活水準及保育觀念的大幅提升，獵捕案例已極少，清明鳥成為彰化、南投人的嬌客，年年準時在八卦山的天空報到，吸引許多賞鳥同好齊聚，透過相機捕捉精彩瞬間。彰化縣政府調查，8年來過境的數量已從1.6萬隻提升到3.3萬隻。縣府和參山處配合老鷹北返，舉辦「鷹揚八卦」系列活動。
這幾天灰面鵟鷹過境八卦山數量達到高峰，26日有1萬1363隻過境，單日數是去年度的1/3，27日也有4573隻。鳥友們目睹當天的過境盛況，大喊「太鵟啦」、「雞皮疙瘩都直立起來」、「盛大的美麗」。
參山處指出，這幾天只要天氣溫暖晴朗，都有機會欣賞到灰面鵟鷹起落的雄姿，最佳賞鷹時間是清晨4、5點的起鷹，傍晚4、5點的落鷹。較佳賞鷹地點包括八卦山風景區北端的賞鷹平台、烘爐穴、轆山坑、安溪寮、台鳳社區面向彰南路的向北山坡；南投縣則是橫山賞鷹平台及附近各個制高點。