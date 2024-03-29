寶林案死者家屬擬告醫院 毒物專家喊話：武器都用了、醫生不是神
「寶林茶室」食物中毒案事態持續擴大，已有2人死亡，但傳出死者家屬揚言提到收治患者之一的馬偕醫院。對此，毒物專家顏宗海呼籲，醫生不是神，醫療團隊可用的武器都用了，也盡心照顧患者，完全沒有delay。
記者陳宜加／台北報導
北市府今天下午2時召開記者會說明最新案情，由蔣萬安親自主持，副市長林奕華、衛生局長陳彥元、警察局長張榮興、法務局長連堂凱列席，以及之名毒物專家、林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海也出席。
針對死者家屬揚言提告收治患者之一的馬偕醫院，顏宗海表示，他雖不是腎臟科醫師，但也經常搶救重症病人，他相信馬偕醫院已經盡力了，從急診到住院救治過程中，已經用了最好的藥物、給予最好的醫療。可以理解當然受害者家屬很難過，但醫生不是神，醫療團隊可用的武器都用了，也盡心照顧患者，完全沒有delay。
陳彥元也補充，馬偕醫院在這麼快速度下即做出反應，衛生局非常佩服，患者到院前已停止呼吸心跳，經馬偕醫護團隊搶救才恢復，但12小時之內因肝、腎病變，承受不住而再度失去呼吸心跳，不至於有醫療疏失。醫護團隊為了救治生命已竭盡所能，且食物中毒在短時間內判斷困難，不用苛責馬偕醫院。