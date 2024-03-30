Siakam、Haliburton分進合擊！溜馬109:90湖人 紫金大軍5連勝中斷

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本場比賽上半場溜馬幾乎都處在領先位置，但湖人也緊追在後，半場打完溜馬暫時以54:49領先。第3節比賽溜馬靠著Pascal Siakam單節獨拿10分帶領之下，幫助溜馬單節打出32:23的攻勢，三節比賽結束以86:72領先。末節湖人外線仍找不到準心，單節只得到18分，溜馬也一度拉開分差至超過20分，最後則是以19分之差擊退湖人，收下近6戰第4勝。
溜馬本場比賽全隊手感皆不錯，一共有6人得分來到二位數，Pascal Siakam攻下全隊最高22分外帶11籃板6助攻，Tyrese Haliburton挹注21分8籃板8助攻，T.J. McConnell板凳出發貢獻16分，中鋒Myles Turner得到10分5籃板。
湖人方面本場比賽三分命中率則是相當不理想，團隊三分球30投僅5中，命中率為16.7%，也成為輸球關鍵。中鋒Anthony Davis砍下全場最高24分附帶15籃板，LeBron James則是攻下16分10籃板8助攻，Austin Reaves得到16分13籃板6助攻，D'Angelo Russell本場比賽手感欠佳，14投僅3中、三分線外6投0中，僅得6分5助攻。
談到本場比賽湖人輸球，「詹皇」LeBron James則是說到：「該稱讚的部分還是要稱讚，溜馬今天打得比我們出色，他們全力防守，但我們自己也沒有把握一些很好的出手機會，同時失誤也多了一點。」
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