麥當勞雞塊買10送10！漢堡王、拿坡里買1送1　肯德基加1元多一件

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麥當勞即日起至5月7日止（或送完為止）最新歡樂送優惠碼來了！使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「10NUG」，超爽「麥克雞塊買10送10」！還有勁辣香雞翅、薯餅、蜂蜜奶茶（冰/熱）都「買一送一」優惠。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。
一次回歸3神品的麥當勞，4月10日起還將開賣「經典復刻分享餐」含漢堡兩份（任選板烤雞腿堡/照燒豬肉堡）、20塊麥克雞塊、大薯兩包、38元冷/熱飲兩杯，歡樂送優惠價500元，現省104元；還有「經典復刻分享盒」含漢堡兩份（任選板烤雞腿堡/照燒豬肉堡）、20塊麥克雞塊、大薯兩包，優惠價430元；最棒的是，內用、或外帶購買任一麥當勞分享盒，就能加碼享有「焦糖冰奶茶買一送一」。
📌漢堡王13款「買一送一」！漢堡可樂套餐「只要59元」
漢堡王即日起至4月30日推出「堡貝吃貨派對」優惠券，雞塊、辣薯球、洋蔥圈、薯條、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、西部小華堡、6款中杯飲料，共13款餐點「買一送一」大放送；除了4款1+1「漢堡＋飲品」才59元小套餐，還有吃飽個人餐「西部小華堡＋4塊雞塊＋中可」也只要99元。
📌拿坡里「炸雞買一桶送一桶」3大優惠！「大披薩＋6塊炸雞」499元
拿坡里清明兒童節優惠，拿坡里炸雞專賣店即日起至4月17日「炸雞買一桶送一桶」！買「6隻酷樂雞腿桶」送「滋汁腿排桶」一斤，兩桶炸雞特價390元（原價660元）；「拿坡里披薩・炸雞」今3月31日最後一天，外帶或內用「大披薩＋6塊炸雞」499元（原價717元），大披薩口味可任選，炸雞還能換烤雞；即日起至4月9日，Uber Eats外送消費拿坡里滿599元「贈送小披薩」。
📌肯德基：「加1元多一件」炸雞或蛋撻
肯德基兒童清明連假推出優惠桶餐「40586」，大啖「6塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻」419元優惠價（原價696元），下殺6折、現省277元。分別於3月31日、4月4日至4月7日限時開賣。還可搭配肯德基外送「滿399元免運費」；使用「預訂快取」線上點餐、或使用店內「手機掃碼點餐」，加碼買XL套餐享「加1元多一件蛋撻」、購買桶餐享「加1元多一件炸雞」。
其他還有點心、單人及多人優惠套餐，優惠代碼「40427」爽吃「原味蛋撻禮盒(6入)＋3杯熱紅茶」244元；一人獨享優惠代碼「40432」，開吃「咔啦雞腿堡＋4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋百事可樂」152元，多人共享優惠代碼「50411」，大啖「3個咔啦雞腿堡＋4塊上校雞塊＋3份香酥脆薯(小)＋百事可樂(瓶)」419元。
📌21世紀風味館：每天一時段「現打6折」
21世紀風味館即日起啟動「21享珍食」，每天門市閉店前的「黃金1小時」，祭出香草烤半雞、香草烤雞腿、香脆炸雞等人氣商品「現打6折」促銷，共有4種169元組合優惠大回饋。