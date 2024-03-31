獨得345億頭獎！「終結29連槓」幸運兒身分曝光 創樂透史上第4高
又有幸運兒成為百億富豪！美國樂透彩威力球（Powerball）去年7月終結長達29期的連槓，在超市買的彩券6碼全部命中，直接獲得10.8億美金（約新台幣345億）的驚人獎金，目前為樂透史上第4高頭獎金額，而這位獲獎的幸運兒身分，也在近期由加州彩券公司曝光了。
記者潘毅／綜合報導
綜合外媒報導，因為加州法規規定，頭獎得主的姓名及其所在位置必須予以公布，因此近期加州彩券公司公布了在去年7月19日「終結29連槓」的幸運兒身分，就是一位西班牙裔的女士阿爾瓦雷斯（Yanira Alvarez）。
當時阿爾瓦雷斯（Yanira Alvarez）在洛杉磯市中心的拉斯帕爾米塔斯迷你超市（Las Palmitas Mini Market）中購買了一張彩券，簽下了 7、10、11、13、24以及紅色威力球 24號，最終幸運斬斷長期連槓，獲得10.8億美金。
威力球頭獎得主可選擇以30年期每年分批領獎的低稅額方式，或是一次性領獎付出高稅額，最終阿爾瓦雷斯選擇一次領取，扣除稅金後到手的獎金仍有5.581億美元（約新台幣178億元）。
雖然頭獎幸運兒阿爾瓦雷斯（Yanira Alvarez）的身分被公開了，但她對於這件事拒絕對此發表任何評論，而她簽中的頭獎 10.8 億美元的獎金，在樂透歷史紀錄排行中暫居第4多。