《超級英雄》男星車禍身亡！得年27歲 影迷悲痛不願承認
英國男星錢斯佩爾多莫（Chance Perdomo）演出影集《超級英雄世代》、《莎賓納的顫慄冒險》走紅，因為精湛演技受到關注，沒想到卻在29日（英國時間）騎機車外出時發生車禍身亡，得年27歲，噩耗一出震驚各界。
記者吳雨婕／綜合報導
綜合外媒報導，錢斯佩爾多莫方面的發言人證實他是在騎機車外出時發生車禍離世，沒有公布發生意外的地點也沒有提到事故發生的緣由，而這起車禍事件只有他一人，沒有其他傷者，官方也發出聲明哀悼，「他對藝術的熱情、對生活的無盡渴望，所有認識他的人都能感受到，他的溫暖將繼續存在於那些他最愛的人心中。我們請求大家尊重家屬隱私，在他們哀悼摯愛的兒子與兄弟時給予空間。」
錢斯佩爾多莫在影集《超級英雄世代》中飾演Andre Anderson，是位擁有磁力操控能力的角色，該劇為《超能敢死隊》的衍生作品，也因為他突然離世，讓第二季影集將延遲進行，製作人得知噩耗悲痛到無法接受，直言錢斯佩爾多莫是一位兼具熱情與天賦的演員，對於他年紀輕輕就離世，感到極為不捨。
錢斯佩爾多莫出生於洛杉磯，幼時與母親搬到英國居住、就學，原本他打算學習法律，後來搬到倫敦開始演藝事業，加入國家青年劇院的表演學接受培訓，在2018年時，錢斯佩爾多莫以劇情片《Killed by My Debt》入圍英國電影電視藝術學院最佳男主角，還在知名影集《莎賓納的顫慄冒險》中連續出演4季。
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