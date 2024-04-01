前所未見！ESPN轉播意外洩漏「投手球種」　PitchCom聲音全美放送

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轉播單位意外洩漏投手球種，立即引起球迷熱議，全美棒球記者協會成員Eric Steven先在社群媒體X上問道：「這是第一次『Mic’d up』洩漏PitchCom球種聲音嗎？」球迷也在X上留言寫道，「直播中聽到PitchCom的聲音很不應該」、「從來沒聽過這種事」、「這也太荒謬了」。
美媒《The Athletic》專欄作家Fabian Ardaya則在X上解釋，PitchCom接收器被安置在Hernandez的帽子右側，而「Mic’d up」的麥克風則位於球衣領口上，Ardaya猜測「應該是PitchCom的音量被調到最大了」。
選手在比賽中配戴麥克風，稱作「Mic'd up」，在美式足球賽場上相當常見，但近年來為了提升棒球的看球樂趣，轉播單位也將「Mic'd up」用在大聯盟比賽中，通常大聯盟明星賽都有這樣的服務，現在全美轉播的重點場次也提供「Mic'd up」，讓球迷更沉浸於比賽中。
什麼是PitchCom？
PitchCom設備是一個帶有九個按鈕小型控制器，可以固定在戰術手腕上；而接收器是一個小巧且呈弧形的裝置，可以滑入帽緣，正好位於球員耳朵上方。
至於PitchCom的聲音部分，並不是某種電子機器人發出的聲音，該裝置可以根據使用者的需求來設定，甚至可以放進自己親人的聲音。
聲音的可定制性允許球員輸入他們自己的聲音或熟悉的聲音，以確保球員不僅用相同的語言接收投球指令，還能用熟悉的方言接收，以確保正確傳遞投球、暗號訊息。
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