小米米粉節今晚起跑！體脂計495元　新品、優惠、直播加碼懶人包

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📍 Redmi Note 13 Pro+ 米粉定製幻影銀新色：12GB+512GB，售價1萬2999元，於指定通路購機，即贈行動電源，另可享 6 個月內 1 次免費螢幕維修服務、購機抽免單等活動。到小米之家舊換新機最高額外加碼折抵1500元。
📍 Xiaomi 體脂計 S400：可評估體脂肪、肌肉量、水含量、蛋白質和骨礦物質密度等身體組成要素，還會評估內臟脂肪率，找出隱藏的肥胖風險。售價495元。
📍 Xiaomi多款顯示器：A24i電腦螢幕售價2395元。電競曲面螢幕 G34WQi售價7295 元。A Pro 智慧顯示器 55 型售價1萬1999元，米粉節優惠價1萬1499元。
📍 Xiaomi 掃拖機器人 X20+：提升75%邊角清節覆蓋率新增「先掃後拖」，售價1萬1995元，於4月8日10:00開放預購，於4月15日起開賣。
📍 Xiaomi 無線吸塵器 G20 Lite：吸力高達18,000Pa，搭配前置式LED頭燈，可照亮黑暗縫隙中的灰塵，內建2200mAh大電量電池，最高可連續使用長達 45 分鐘的清潔時間，售價2,495元，於4月8日開賣。
🟡優惠清單
📍 Xiaomi 智慧顯示器 Max 86，售價69,999元，米粉節直降32,000元，優惠價37,999元。
📍 Xiaomi 智慧直流變頻電風扇 2 Pro，售價2,995元，米粉節優惠價2,395元。
📍 Xiaomi 掃拖機器人 X10+，售價26,995元，直降NT$14,000元，優惠價只要12,995元。
📍 Xiaomi 高溫無線洗地機，建議售價20,995元，小米商城mi.com、小米之家、momo購物網小米旗艦館獨家優惠價9,995元。
🟡直播加碼
📍 4 月 1 日晚間20:00 - 23:59，米粉可以在觀看直播的過程中，不定時領得100元現金券、93折折價券以及300元手機券，但折價券都有使用限制，民眾需要看仔細。
📍直播過程中，前50名下單購買手持吸塵器、掃地機器人、洗地機等清潔家電，即贈Xiaomi Tritan水杯。
📍直播前50名下單購買智慧顯示器、投影機、螢幕、聲霸等影音家電，即贈Xiaomi智慧插座2。
📍直播前50名下單購買手機、手錶、手環等任意穿戴產品 2 件以上，即贈小米20W快速充電器 Type-C 版。
📍在直播過程中，只要回答問題，就有機會獲得Xiaomi體脂計S400、Xiaomi電腦螢幕A24i、Xiaomi無線吸塵器G20 Lite、Xiaomi Watch 2等。