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小米電動車賣96萬台幣！若引進台灣「能動搖車市？」　一票搖頭了

▲小米公司CEO雷軍一圓造車夢，日前在中國大陸小米SU7純電動車正式上市，最低價格僅人民幣21.59萬元。（圖／取自小米官網）
▲小米公司CEO雷軍一圓造車夢，日前在中國大陸小米SU7純電動車正式上市，最低價格僅人民幣21.59萬元。（圖／取自小米官網）

記者潘毅／綜合報導

電動車市場出現價格破壞者！小米公司CEO雷軍一圓造車夢，日前在中國大陸小米SU7純電動車正式上市，最低價格僅人民幣21.59萬元（約新台幣95.3萬元），瞬間引爆搶訂、試乘風潮。對此，就有台灣民眾好奇，若這輛車引進台灣「是否會動搖車市？」貼文也引起大量車主深入探討。

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小米SU7系列是由曾參與BMW iX外觀的設計師李田原所打造，推出了標準版、Pro 版、Max 版三款車型，其中最低價的標準版只賣人民幣 21.59 萬（約新台幣95.3萬），比中國當地的特斯拉Model 3 還要便宜3萬多人民幣（約新台幣13萬），且車內配備也一點都不馬虎，生態系也相當完整，小米SU7從價格、配備兩個層面同時進攻，瞬間讓本來就競爭激烈的中國電動車市場，再度投下震撼彈。

▲小米SU7從價格、配備兩個層面同時進攻，瞬間讓本來就競爭激烈的中國電動車市場，再度投下震撼彈。（圖／取自小米汽車）
▲小米SU7從價格、配備兩個層面同時進攻，瞬間讓本來就競爭激烈的中國電動車市場，再度投下震撼彈。（圖／取自小米汽車）
若小米SU7進軍台灣能震撼車市？車主搖頭了

小米SU7一推出後，隨即成為全球車圈的矚目焦點，就有台灣民眾好奇，「台灣也有小米手機門市，雖然大陸汽車不能整車進入，但會不會有機會採取零件組裝的方式或其他方式進入台灣？如果進台灣，會是什麼價格？價格會是多少你能接受？」

貼文曝光後，一派網友認為，小米SU7系列電動車光是要進口台灣就機會渺茫，且若真的進口，再加上關稅等因素，價格也難以吸引人，「中國那邊su7比model3便宜4000元人民幣，如果進口台灣，簡單換算台灣model3賣是169.99萬，那su7就可能要168萬多」、「如果小米要打價格戰，勢必要走MG模式，但他們造車的技術還沒那麼純熟吧，感覺光中國內部需求都來不及填滿了」、「連比亞迪都還沒能引進，台灣小米應該沒能力經營汽車品牌」、「如果進來台灣也要150~200了吧」。

▲小米SU7行駛續航力上看830公里。（圖／取自小米汽車）
▲小米SU7行駛續航力上看830公里。（圖／取自小米汽車）
台灣車市「價格破壞者」早出現！實際戰績曝光

事實上台灣汽車市場已經出現過「價格破壞者」，就是由裕隆旗下中華汽車引進代理，目前隸屬於中國上汽集團的原英國品牌MG「名爵」，2022年9月時，MG Taiwan（台灣英倫摩里斯）推出首發車款HS，當時1.5L及1.5T 旗艦版開出89萬9的驚人價格，車內配備也是給好給滿，直接比下了同級距車款。

▲自MG HS上市之後，銷量在國產車排名中僅次於台灣人最愛的豐田車款。（示意圖／取自MG Taiwan官網）
▲自MG HS上市之後，銷量在國產車排名中僅次於台灣人最愛的豐田車款。（示意圖／取自MG Taiwan官網）
這樣的策略也成功奏效，自MG HS上市之後，銷量在國產車排名中常常只僅次於台灣人最愛的豐田車款，佔據前5名的位置，2023年累積銷量更高達11709輛，成為台灣車市中竄出的新星。

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