00940掛牌就破發！財經網美勸「下跌更該加碼買」 遇1狀況才需賣
元大台灣價值高息ETF（00940）今（1）日掛牌就「跌破發行價」，終場以9.76元作收，近70萬股民中也有許多人怨聲連連。不過財經網美胡采蘋卻認為「00940掛牌的情況比先前想像中要好多了」，更認為「下跌才應該是要買的時候」，並解釋其中原因。
記者潘毅／綜合報導
財經網美胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文，00940上市第一天的表現比自己先前想像中好很多，因為她曾提過：「4月1日前後會有小股災，但上周二3/26空方就已經先發動過420點攻堅戰，導致今天的下跌力量削弱了很多，高點到低點還不到兩百點（170），今天算是soft-landing了」。
胡采蘋解釋，股票型基金本來就是有下跌風險，但如果充分了解風險，也想拿殖利率，對存股族來說，「下跌才應該是要買的時候不是嗎，你的持股成本才會降低」，理性的作法應該是「見跌加碼」，除非不看好後勢才賣掉。
胡采蘋補充，投資也是需要理性與紀律，你看到什麼抬轎、吃豆腐這類說法，其實你會發現這麼說的人會被狙擊，「因為外資並不會等到你上轎他才割你，他要割你真的是趁你沒防備，誰會想到上週二就先發動了攻擊呢」，只有長遠的投資紀律能破解這種短線波動，你不動，敵也動不了你；最後她也強調，「這超級不是愚人節貼文的！」
元大台灣價值高息ETF（00940）4月1日掛牌首日引爆大量關注，開盤不到2小時就有逾68萬張成交量，全日交易量爆出134萬張巨量，刷新台股ETF掛牌上市紀錄，也成為今日成交量最大的上市標的，終場以9.76元作收，下跌1.61%。
※【NOWnews 今日新聞
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