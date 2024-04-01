宋昰昀爆霸凌「打人巴掌90分鐘」！受害者：我不知道我為什麼被打

我是廣告 請繼續往下閱讀
問及不還手的原因，男同學稱當年宋昰昀的男友在校出名，深怕反擊會被找碴，也不敢報警，最後決定轉學，宋昰昀也沒道歉。
雖然沒有監視器畫面佐證，但他找到當年宋昰昀的男友，對方承認：「她確實做錯了，對你造成了傷害，隨著時間過去這變成了陰影，你決心要這樣做的話，我也不能說什麼。」沒有否認宋昰昀當年的霸凌行為。
至於選擇現在揭發宋昰昀惡行，同學是看到《和我老公結婚吧》發現宋昰昀成了演員，決定撕開她不為人知的一面。《JTBC News》求證宋昰昀公司，僅得到「不記得」的回應，如今隨著事情鬧大，宋昰昀勢必要出面給交代，她的IG目前被留言灌爆中，網友紛紛詢問「學暴是真的嗎？」求真相。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110