愚人節來了！黃明志PO黑白照今晚「舉辦告別式」　經紀公司證實

宋昰昀爆霸凌「打人巴掌90分鐘」！受害者：我不知道我為什麼被打

▲宋昰昀爆出曾霸凌同學，賞對方巴掌90分鐘洩憤，網友虧她在《和我老公結婚吧》欺負朴敏英的演技全靠過往經驗。（圖／tvN《和我老公結婚吧》官網）
▲宋昰昀爆出曾霸凌同學，賞對方巴掌90分鐘洩憤，網友虧她在《和我老公結婚吧》欺負朴敏英的演技全靠過往經驗。（圖／tvN《和我老公結婚吧》官網）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星宋昰昀今年因為在戲劇《和我老公結婚吧》中飾演欺負朴敏英的「鄭秀敏」成名，反派綠茶的演技，使得演藝事業達到巔峰，但人紅是非也跟著出來，今（1）日《JTBC News》踢爆她學生時期霸凌出名，受害者曾在公園被宋昰昀賞巴掌長達90分鐘，這並非愚人節假消息，不過宋昰昀尚未出面說明。

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▲▼電視台未公開宋昰昀長相，但比對照片無誤，她的IG目前被灌爆。（圖／JTBC News YouTube、宋昰昀IG）
▲▼電視台未公開宋昰昀長相，但比對照片無誤，她的IG目前被灌爆。（圖／JTBC News YouTube、宋昰昀IG）
▲▼電視台未公開宋昰昀長相，但比對照片無誤，她的IG目前被灌爆。（圖／JTBC News YouTube、宋昰昀IG）
 
爆料者是宋昰昀的學弟，他表示「至今都不知道被她打的原因」，明確指出2004年8月，中午被叫到學校後面的公園，他一抵達就無故被宋昰昀狂賞巴掌，只要抵抗，宋昰昀打得越猛烈，中途有不少學生出面阻止，宋昰昀嘴上答應不打，手仍持續動作，時間長達1個半小時。

問及不還手的原因，男同學稱當年宋昰昀的男友在校出名，深怕反擊會被找碴，也不敢報警，最後決定轉學，宋昰昀也沒道歉。

雖然沒有監視器畫面佐證，但他找到當年宋昰昀的男友，對方承認：「她確實做錯了，對你造成了傷害，隨著時間過去這變成了陰影，你決心要這樣做的話，我也不能說什麼。」沒有否認宋昰昀當年的霸凌行為。

至於選擇現在揭發宋昰昀惡行，同學是看到《和我老公結婚吧》發現宋昰昀成了演員，決定撕開她不為人知的一面。《JTBC News》求證宋昰昀公司，僅得到「不記得」的回應，如今隨著事情鬧大，宋昰昀勢必要出面給交代，她的IG目前被留言灌爆中，網友紛紛詢問「學暴是真的嗎？」求真相。

▲▼電視台未公開宋昰昀長相，但比對照片無誤，她的IG目前被灌爆。（圖／JTBC News YouTube、宋昰昀IG）
▲▼宋昰昀因為《和我老公結婚吧》事業創顛峰，恐將跌落神壇。（圖／JTBC News YouTube、宋昰昀IG）
▲▼電視台未公開宋昰昀長相，但比對照片無誤，她的IG目前被灌爆。（圖／JTBC News YouTube、宋昰昀IG）
 
▲▼電視台未公開宋昰昀長相，但比對照片無誤，她的IG目前被灌爆。（圖／JTBC News YouTube、宋昰昀IG）
▲▼宋昰昀尚未出面澄清霸凌謠言。（圖／JTBC News YouTube、宋昰昀IG）
▲▼電視台未公開宋昰昀長相，但比對照片無誤，她的IG目前被灌爆。（圖／JTBC News YouTube、宋昰昀IG）
 
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