愚人節太騙！珍煮丹回魂佛珠賣假的 一沐日敗部復活手搖飲急催票
一年一度4月1日愚人節讓人又愛又恨，大家卯足全力開玩笑，也有人害怕被騙整天疑神疑鬼。超人氣手搖飲料「一沐日」12週年發出「經典飲品敗部復活賽」投票活動，被質疑是愚人節假活動，讓小編忍不住吶喊「請大家相信我」急催票！珍煮丹號稱開賣失憶吐司和黑糖珍珠串成的真祖丹回魂佛珠，幾可亂真還貼出預訂表單連結供填寫，結果鐵粉留完個資發現被當愚人，惹出怨言。
記者蕭涵云/綜合報導
愚人節整人尺度到底該怎麼拿捏？今年各大美食、手搖飲業者都好認真開玩笑，必勝客不只有草仔龜還開賣「蛇圈圈披薩」、達美樂「氣死義大利人披薩」放滿半顆鳳梨，王品火鍋端出「芋頭吃到飽」，最狂的是搞怪手搖飲料萬波10元結冰水「免費加珍珠」、TEA TOP「冰塊水＋紅玉粉粿」、清心福全「珍珠白」開水，還有鶴茶樓認真開賣「南鶴那堤」盲盒鮮奶茶。
不過民眾害怕被騙也很有防備心，4月1日當天不少人可是秉持「什麼都不信」的堅定內心，導致超人氣手搖飲料「一沐日」適逢12週年，發出「經典飲品敗部復活賽」投票活動，已經寫明 #這次不是愚人節 ，仍被質疑是假活動、投票的人寥寥可數，小編自爆收到太多人問到底是不是愚人節，忍不住留言吶喊「這真的不是愚人節，請大家相信我」急催票！
一沐日手搖飲料敗部復活賽，特別嚴選2012年～2023年，共12支經典飲品讓大家投票，包括400次咖啡紅茶、洛神金萱、日月潭紅茶、鳳梅茶等手搖飲料，目前呼聲最高應該是「奶酪」，連發文底下也被刷一片奶酪回歸的留言。
而秉持將珍珠煮成仙丹的珍煮丹，則在愚人節開賣回魂佛珠與失憶吐司，號稱淬煉五千天的黑糖珍珠真祖丹，回魂佛珠每串15顆吸收黑糖的日月精華，與失憶吐司打造成一日限定回魂套組，愚人節4月1日一日限定限時開賣，幾可亂真還貼出預訂表單連結供填寫，雖然也被人看穿有梗，但卻有認真的鐵粉，留完姓名、email等個資才發現被當愚人，忍不住留言「這樣的感覺其實不太好」、「這是什麼意思呢」，惹出怨言。
對此，《NOWnews今日新聞》記者詢問珍煮丹，官方回應，針對昨日愚人節推出的一日玩笑限定活動，「填單後會出現愚人節快樂」，雖然公司內部會收到大家的個資，「但活動結束後我們都會直接銷毀，不會做其他運用喔」。失憶吐司雖然真的有賣，也僅限4月1日輕食門市現場一日快閃販售。