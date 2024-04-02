《新楓之谷》、《為美好的世界獻上祝福！3》連動！主題活動開跑

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睽違四年，《新楓之谷》再次跨界攜手日本動畫IP，與超高人氣動畫《為美好的世界獻上祝福！3》聯名合作。某天，楓之谷的世界突然出現奇怪的隊伍，原來是動畫中主要角色來到楓之谷世界修練！由極其平凡的和真為首，帶領阿克婭、惠惠、達克妮絲等人，決心重生為更加堅強的團隊，需要各位玩家的支援。
聯名活動將於4月18日至5月15日登場，只要擁有Lv.101以上的角色或神之子完成第二章即可參加。玩家可以透過以下活動，與各角色進行互動，不僅可以獲得女神大人阿克婭的祝福，動畫中令人印象深刻的爆裂魔法也將在楓之谷世界經典重現！此外，完成任務還能獲得「和真的勳章」、「阿克婭的勳章」、「惠惠的勳章」、「達克妮絲的勳章」，以及勳章加持下的能力增強效果，玩家千萬不能錯過。
🟡和真小小的幸運：作為與和真分享楓之谷世界的回報，玩家提交「空白的羊皮紙」並持續在線15分鐘，將會出現「寫上秘訣的羊皮紙」，爾後提交後即可獲得「美好的禮物箱子」。完成此任務50次，即可獲得「和真的勳章」。
🟡阿克婭的聲援：來自女神阿克婭的祝福，每日指定時段可於主要村莊獲得阿克婭BUFF效果；參加此活動滿10天，即可獲得「阿克婭的勳章」。
🟡惠惠的爆裂魔法：玩家狩獵等級範圍內怪物達5000隻，可使用道具發動「惠惠的爆裂魔法」，召喚惠惠現身將玩家附近的怪物全數消滅，並獲得大量經驗值。完成此任務10次，即可獲得「惠惠的勳章」。
🟡達克妮絲愉快的犧牲：完成前置任務後，可獲得「達克妮絲愉快的犧牲」技能，若玩家在BOSS地圖中受到致命傷害，將由達克妮絲擋死一次並讓玩家滿血復活。此技能發動10次後，可獲得「達克妮絲的勳章」。
超豐富合作道具以及完美展現動畫角色的合作椅子，都在《新楓之谷》等你來收集！
除了豐富的活動外，官方也推出多項玩家必收藏的合作紀念道具，除了以主要人氣角色和真、阿克婭、惠惠、達克妮絲為主的勳章、圖騰、造型裝扮外，還有芸芸、豆之助、維茲、巴尼爾、艾莉絲等全新合作角色道具，滿足喜歡不同角色玩家，讓玩家在遊戲中也能大展對角色的熱愛！
此外還推出多款重現動畫中經典名場面的合作椅子，包括「巨型青蛙椅子」、「花鳥風月椅子」、「冒險家公會椅子」、「捆綁達克妮絲椅子」等，超搞笑的設計完美展現《為美好的世界獻上祝福！3》角色個性，絕對要整組集好集滿。
米納爾郊遊主題活動同步限時開跑！完成任務領取特殊獎勵，還能將回憶串成紀念手環！
此外，《新楓之谷》即日起至5月15日亦舉辦「米納爾郊遊主題活動」，玩家能夠和矮人族一同進入米納爾森林郊遊，放鬆郊遊的同時還能蒐集豐富獎勵。除了打怪可獲得獎勵，也有多個可領取經驗值的趣味小遊戲，享受主題活動的同時也能快速升等喔！若完成指定米納爾郊遊主題活動，玩家還能進行回憶的手環活動，將可額外獲得「極限成長秘藥」、「靈魂艾爾達」、「米納爾郊遊製作回憶的手環」等特別獎勵，和矮人族一同將這次的回憶串成紀念手環，千萬不要錯過了！米納爾郊遊主題活動介紹如下：
🟡米納爾郊遊：狩獵等級範圍怪物1000隻可進行簽到，簽到達指定天數，即可獲得「極限成長密藥x40瓶」、「米納爾郊遊盒子」（從中可選擇獲得「卡勒馬星力17星強化券」、「靈魂艾爾達」）等強力道具。
🟡矮人族尋寶：完成狩獵等級範圍怪物1000隻後，可派出矮人族進行尋寶，即有機會獲得「終極成長秘藥」、「選擇符文交換券」等多種道具。
🟡森林探險：玩家可組隊一同挑戰，通關後不僅可獲得大量經驗值，累積達指定次數還能額外領取「深淵血腥哈維騎寵」，以及隱藏獎勵「阿格尼斯龍時裝」等。
🟡擊落橡果：玩家可進入特殊地圖攻擊橡樹，依照打擊分數領取大量經驗值獎勵。