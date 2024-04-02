蘋果西打母公司財報又被會計師「打槍」　下市危機？大飲這樣說

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證交所指出，大飲已經4次發生這樣的事，包括去年第一季、第二季、第三季與年報，若3年都沒有改變或者沒有發生其他事情就要停賣，而停賣6個月內再不改善就會面臨下市。
大飲今日對外表示，過去因為大飲有段時間產線停工，幾乎沒有營收，但去年底產線已經通過檢驗並恢復生產，經營狀況有明顯改善，現在也在跟銀行貸款中，只要貸款通過，經營能力就不會有問題。
大飲去年5月爆出飲料中出現不明沉澱物，被勒令停工停產半年之久，年底終於恢復出貨，但全年營收與獲利受到重大影響。2023年全年虧損多達1.38億元，每股稅後虧損2.45元，為連續6年虧損，且是歷年虧損最多的一年。而大飲今年累計前2月營收達2542萬元，相較去年同期大減59.15%。
大西洋飲料股份有限公司，簡稱大西洋飲料或大飲，於1965年由李鴻略創立，其總部位於新北市三重區，主要產品為果汁碳酸飲料、果汁與瓶裝水等，代表產品為蘋菓西打。該飲料一直以來都是熱炒店或是辦桌請客桌上必備的飲料之一，是許多人童年的回憶。
其實早在2018年11月，大飲旗下蘋菓西打2公升裝部分產品變質、出現沈澱物，隔年2019年4月爆發財務危機，之後不斷又爆出蘋菓西打有沉澱物，2023年4、5月份遭民眾檢舉產品出現混濁物。
期間，大飲為了求生存，去年9月初公告處分台南市佳里區7筆不動產，處分利益4043.23萬元。而大飲股價今日收在7.26元。