陶晶瑩日本度假跨海關心災情！愛犬受驚逃竄戶外「自求多福」
台灣今（3）日爆發7.2強震撼動全台，藝人們紛紛在社群平台報平安，主持人陶晶瑩在日本與女兒一起度假，透露日本也有地震發生，加上群組裡台灣、南京的朋友都紛紛回報有震感，讓她非常擔心，趕緊聯絡在台灣的家人，得知家裡的狗狗遇到強震驚慌不已，竟然自己跑到戶外去避難。
記者江芷稜／綜合報導
日本正逢櫻花季，許多藝人都飛往當地賞花，花蓮外海的地震影響到距離不遠的沖繩，恐會引起海嘯。台灣各地也都傳出災情，陶晶瑩曬出日本櫻花美照，寫道：「聽到台灣有大地震！朋友們的家裡很多東西掉下來，我家的狗也自求多福跑向戶外⋯⋯朋友們紛紛在不同群組裡報平安，聽說南京也有震感、日本也地震了，希望大家都平安！」
女星吳怡霈立刻留言說：「平安！但這次真的可怕！嚇到發抖」。不少網友也回應陶晶瑩的發文，表示自家的狗狗嚇壞了，「超搖！我的狗嚇到不敢動」，也有人回報人在花蓮，看到大樓崩塌了，直呼「好恐怖喔！祈求全台灣平安」、「真的好大，921的恐怖回憶都回來了」。
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