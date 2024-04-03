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7.2強震擋不住！蹦闆「整櫃模型倒塌」損失超過30萬　心碎喊搬家

▲蹦闆家中收藏品都因強震震碎，損失超過30萬元，讓他心痛喊搬家。（圖／蹦闆IG）
▲蹦闆家中收藏品都因強震震碎，損失超過30萬元，讓他心痛喊搬家。（圖／蹦闆IG）

記者薛羽彤／綜合報導

今（3）日上午7點58分，花蓮發生芮氏規模7.2地震，全台有感，雙北也出現鋼筋掉落、玻璃震碎等不少災情。網紅「蹦闆」身家上億元，經常拍攝出手闊綽的企劃，一度被視為炫富型網紅，今日強震也將他價值數10萬的公仔模型震倒，整櫃收藏品都掉下來，讓他看了心碎表示「經過這次大地震，我決定，我要換房子了。」

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▲▼蹦闆的收藏品被地震弄倒、碎裂。（圖／蹦闆IG）
▲▼蹦闆的收藏品被地震弄倒、碎裂。（圖／蹦闆IG）
▲▼蹦闆的收藏品被地震弄倒、碎裂。（圖／蹦闆IG）
 
今日大地震全台災情不斷，蹦闆也在IG上透露，自己的遊戲室損失最嚴重，整櫃倒塌，兩隻模型龍價值17萬，加上其他小的模型都碎裂，損失共20萬元；其餘還有2隻庫柏力克熊價值10幾萬也碎掉、鋼鐵人模型倒在地上、酒櫃破了3隻酒，讓他心痛不已決定要換房子，想到還要整理杯盤狼藉的慘狀就很頭痛，也詢問粉絲這能否申請理賠，「好煩喔，這可以跟國家申請理賠嗎？」

▲蹦闆整櫃模型倒塌，價值20萬元。（圖／蹦闆IG）
▲蹦闆整櫃模型倒塌，價值20萬元。（圖／蹦闆IG）
網友看到蹦闆家的慘狀驚訝表示，「這個真的很崩潰」、「GK應聲倒地」、「哥 你家有嚴重….」、「哇靠 心血都流乾了..」、「鋼鐵人：我的腳啦」、「已經不是多少錢的問題了，是信仰心碎的問題。」

▲蹦闆家中多處物品被地震晃到倒塌。（圖／蹦闆IG）
▲蹦闆家中多處物品被地震晃到倒塌。（圖／蹦闆IG）
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