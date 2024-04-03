台籃世界排名狂跌！連關島都不如　立委痛批：體育署、籃協一起睡

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莊瑞雄表示，兩年前他與時任立委林靜儀開記者會，希望促進和立陶宛的籃球交流，籃協在會議上說已有擬定計畫，結果完全沒任何動作；去年初籃協自己說要和體育署及各聯盟討論國際賽分級制度，同樣沒任何成果。體育署作為主管機關，不僅沒有任何督導及要求，反而一起睡下去，漠視協會如此擺爛，難怪被訕笑是各協會在朱崙街的提款機。
莊瑞雄說，過去中職假球案的對運動產業及球迷的影響仍歷歷在目，目前政府實際投入在假球防治的相關預算，只有檢警調相關法治教育宣導計畫或工作經費200 萬元，體育署和籃協應該要盡速會商相關單位及團體，完成相關球員工會自主提撥防賭信託之獎勵機制與要點確保防堵機制的運作，不能總是仰賴職業聯盟及球員工會本身。
莊瑞雄並指出，上月籃協在內部檢討會後發布新聞稿，表示他的辦公室說會努力在六月份推動修法通過。事實上，出席人員原話是「行政院」已將院版送入立法院，目前等待內政委員會排審，力拼六月前三讀，這也是目前國籍法的現況。
莊瑞雄補充，當初阿提諾歸化成功後，他便呼籲完整籃球歸化政策不能只是被動等待國籍法修法通過，主管機關應要主動接洽有歸化意願的人選，納入瓊斯盃的名單，爭取殊勳歸化的機會。
吳沛憶表示，體育署應積極促成職籃團體協約的簽訂。用團體協約把權利義務寫清楚，不只是保障球員，對聯盟、對協會來說也是建立明確可依循的標準。以中華職棒為例：球員在國際賽的權利義務，如出場費、保險規格就規範的相當清楚。把權利義務定清楚，對球員、聯盟與協會都有利。
吳沛憶強調，台灣職業運動無論組工會或訂團體協約都比美國落後超過半世紀。球員注重自身權益，要求明確的保障，是台灣要從落後走向進步，呼籲籃協要帶著誠意跟球員協商。體育署也必須積極協助，促成第2份職業運動團體協約的誕生。
此外，針對日前籃協監事於會員大會失言風波，吳沛憶也表示，會員大會應該是要由理事長或常務理事主持，但上次的會議竟然僅僅是秘書長主持，這樣不合規定的情事，體育署也應該要去好好的調查。
最後莊瑞雄表示，昨天看到籃協召集會議，說目標2027年進軍世界盃，照這兩主管機關的辦事態度，到2087年都進不了；他呼籲體育署和籃協要重視這些問題，不要讓球迷狗吠火車，日前籃協會員大會有監事說若表現不佳是否要懲處，但最應被懲處的是不作為的籃協和體育署，給球迷期望卻帶來失望的惡性循環。