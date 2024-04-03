花蓮7.2地震「上海震感明顯」 中國學者：餘震仍可能波及上海
花蓮3日早上7點58分左右發生芮氏規模7.2強震，最大震度花蓮縣和平6強，不僅全台感受到強烈搖晃，就連在香港、日本以及中國福州、廈門、泉州、寧德、上海等地都感受到明顯搖晃，一名上海地震局高級工程師解釋，由於上海地基多為軟土層，會放大震動，因此當地民眾才會出現「感受明顯震動」的體感，同時也警告台灣6級以上的餘震仍可能波及上海。
國際中心楊智傑／綜合報導
《澎湃新聞》指出，上海市地震局官方提到在台灣地震發生後，許多身處高層建築的上海市民反應有明顯震感，上海地震局高級工程師溫燕林對此解釋，由於台灣這次地震震級更大，波及範圍更大，「從掌握的情況來看，福建、浙江和上海大面積的高樓都有明顯震感。」
溫燕林稱，上海的地下分佈著厚達300米-400米的軟弱覆蓋土層，對遠處地震傳來的長週期地震動有一定的放大作用，「上海一些高層建築自振頻率與長週期地震動相近時發生共振加劇搖擺」，他也舉例在2008年汶川大地震、2011年東日本大地震等時期，上海包含陸家嘴地區的高樓建築也受到了波及。
「上海新建建築物都是嚴格按照7度抗震設防標準建造的，一般遠處發生的強震不會造成破壞」，不過溫燕林也提到如果再發生6級以上的餘震，上海地區部分高樓可能還是會出現震感，但「不必過分驚慌」。
受到地震影響，中國東南沿海地區有20餘條鐵路、1000多列車受到波及，截至4月3日23時，目前已全數恢復通行。