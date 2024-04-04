MLB／遊騎兵4:1戰勝光芒！Seager首轟出爐 王牌Eovaldi繳7局好投
MLB德州遊騎兵今（4）日在客場出戰坦帕灣光芒，靠著王牌投手Nathan Eovaldi繳出7局無失分好投，以及去年世界大賽MVP Corey Seager開轟演出，終場就以4:1擊敗光芒，目前以戰績4勝、2敗戰績排名美聯西區第1。
記者張志宇／綜合報導
此役兩隊前5局打完戰成0:0平手，但來到6局上輪到 Corey Seager打擊，他掃出本季首轟、是一發右外野的陽春砲，擊球初速達到95英哩、飛行距離346英呎，幫助球隊取得領先，遊騎兵主帥Bruce Bochy賽後稱讚Seager：「真的很不可思議，我的意思是，要在光芒球場打全壘打真的很困難。」
遊騎兵在9上乘勝追擊，二、三壘有人時，靠著Josh Smith與Marcus Semien的連續安打攻下3分奠定勝基，雖光芒在9局下追回1分，但終場還是以1:4不敵遊騎兵。
本場除了Corey Seager的致勝轟外，先發Nathan Eovaldi 主投7局，僅被敲出4安、送出8K也是獲勝的關鍵，對此Nathan Eovaldi 則透露，「我今天狀態很好，我試圖在這裡戰勝他們，我成功做到了。」
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