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LINE「隱藏抓劈腿方法」瘋傳！女生用過認證：男生刪除對話也沒用

▲LINE已經是台灣人日常使用的通訊軟體之一，常常有不少人都會用此聯繫親友、工作。（圖/記者張嘉哲攝）
▲LINE已經是台灣人日常使用的通訊軟體之一，常常有不少人都會用此聯繫親友、工作。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

LINE已經成為當今台灣人每天必用的通訊軟體，不只拿來辦公，聯繫親友也都會用LINE，然而近日有網友分享，自己憑藉著「LINE貼圖紀錄」抓包自己男友劈腿，貼文發出後引爆熱烈討論，不少女生更是表示「這招真的很好抓偷吃」。

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一名女網友在「Dcard」貼文指出，日前看男友的LINE時不小心點到貼圖，因為LINE都會有最近傳了哪些貼圖的紀錄，結果就看到他的紀錄前三排都是情侶貼圖，像是有愛心、擁抱、送飛吻的貼圖樣式，但是這些貼圖她從未看過男友傳給自己。

▲LINE有實用功能「貼圖紀錄」，讓用戶可以輕鬆點選自己常用的貼圖，沒想到該功能被拿來當作抓出軌神器。（示意圖/記者張嘉哲翻攝）
▲LINE有實用功能「貼圖紀錄」，讓用戶可以輕鬆點選自己常用的貼圖，沒想到該功能被拿來當作抓出軌神器。（示意圖/記者張嘉哲翻攝）
女網友於是當面質疑男友是傳給誰，男友才承認「有時候我跟女同事會傳這個，就怕你生氣，才把紀錄刪掉，這些貼圖沒什麼意思，跟女同事也只是普通朋友」這讓原PO聽了相當懷疑的問：「什麼情況需要傳『最愛你惹』、『想妳』這種貼圖呢？」男友則解釋：「像是抱怨工作時會傳『秀秀』，有同事幫買飲料會傳『最愛你惹』等等」最終原PO想過之後還是與男友分手，坦言自己無法接受愛亂搞曖昧的人，更不要說走入婚姻，長痛不如短痛。

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「如果沒有曖昧，同事傳這種貼圖給我，根本就是性騷擾啊.....」、「用曖昧貼圖還刪貼圖紀錄，根本就是心虛有鬼了」、「如果不是出軌，傳這種貼圖給女同事也是職場騷擾，前後都是噁男都能分手」。

▲LINE貼圖不少人都愛傳，也可以看到歷史傳出的紀錄，有人因此抓包自己另一半出軌。（圖/LINE提供）
▲LINE貼圖不少人都愛傳，也可以看到歷史傳出的紀錄，有人因此抓包自己另一半出軌。（圖/LINE提供）
LINE「貼圖紀錄」刪不掉！女生看過抓包劈腿經驗談

而《NOWnews》記者也實測，發現LINE的貼圖紀錄刪不掉，其實就是一個方便用戶使用的功能，沒有移除的選項，然而如果將該貼圖刪除，常用貼圖的紀錄是否也會跟著消失？記者實測把常用貼圖當中一組貼圖卸載，結果發現，常用貼圖紀錄當中「仍然存在」。

也就是說，你「最新」傳過什麼貼圖，都會馬上更新到「常用貼圖」紀錄裡面，上網查了資料發現，大票女生都用過這招查男友手機，發現就算沒有對話紀錄，也能夠逼問出端倪「我就是查到前男友渣男這樣出軌的！貼圖紀錄根本是抓猴神器」、「前男友也是這樣刪對話，幸好有貼圖紀錄被我逮到！已經放生了」、「貼圖紀錄真的是抓劈腿的神功能，天真的渣男們被殺得措手不及，現在想起來趕走前男友還是覺得痛快」。

▲然而LINE的貼圖紀錄，即便已經將該貼圖刪除或者卸載，在常用貼圖紀錄當中還是可以看到哦！（示意圖/記者周淑萍攝影）
▲然而LINE的貼圖紀錄，即便已經將該貼圖刪除或者卸載，在常用貼圖紀錄當中還是可以看到哦！（示意圖/記者周淑萍攝影）

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