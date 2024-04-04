才離港就傳海嘯警報！沖繩遊客手機狂響嚇壞　「受困渡輪」無處逃

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防災無線電響徹石垣島全島，持續呼籲民眾避難，前往避難高處班納山（バンナ岳）的道路一度發生堵塞。在上午9時28分時，民眾駕車前往班納山，卻因為交通堵塞，車輛動彈不得，即使已經過了海嘯抵達時刻兩分鐘左右，避難的車隊仍塞在路上。
海嘯警報發布1小時後，作為臨時避難所的小學4樓也擠滿了民眾，其中也能看見從飯店慌慌張張進行避難的觀光客。有名女性觀光客就表示，「太恐怖了。根本不知道避難所在哪裡，總之就先逃，所幸有當地居民跟我說（避難所）在哪。」另一名來自名古屋的男性說，「雖然經常在電視上看到海嘯，但一旦發生在自己身上，卻什麼也做不了。」
除了觀測到20公分浪高的石垣島外，觀測到30公分浪高的與那國島，出現了島上孩童手牽著手進行避難的光景；同樣觀測到30公分浪高的宮古島，有許多在學校避難的孩童十分不安地望著大海；而在那霸市的高地公園，也有大約700名居民前來避難，人們看上去也十分的不安。
不過有些觀光客，卻沒有那麼幸運，能夠及時到避難所避難。在海嘯警報發布的當下，一艘渡輪載滿乘客，才剛從那霸港出發，準備前往離島。當時已經離港了才收到海嘯警報，引起搭乘渡輪的觀光客不安。
由於正值春假期間，渡輪幾乎是客滿的狀態。一名觀光客回憶，當時警報響起後，船上的氣氛變得非常緊張，「因為是無處可逃的狀況，所以非常不安」，幸好渡輪隨後就返回港口。
所幸在當地時間同日早上10點40分（台灣時間早上9點40分）時，日本氣象廳將海嘯警報降級成「海嘯注意報」，並在中午左右解除所有海嘯警報。目前日本未傳出嚴重災情。
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