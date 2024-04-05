童燒咳3天住進加護！感染找不到元凶 靠分子微生物診斷揪出病毒
一名3歲男童日前突然發燒、咳嗽3天，且呼吸費力，接受新冠病毒及流感快篩，卻皆為陰性，送至急診後隨即安排住院，不久即因肺炎轉入加護病房，但醫療團隊採集不到痰液，一度無法釐清「元凶」，透過分子微生物診斷，才檢出是「人類間質肺炎病毒」作怪，病情經治療後也穩定下來，得以順利出院。
家庭消費中心／綜合報導
新竹台大分院小兒部感染科主治醫師陳文發說，該童入院後，血氧濃度持續下降，因此由一般病房轉入加護病房，醫師給予配戴濕化高流量鼻導管及氧氣使用，並診斷為肺炎，但病童無法吐痰，使得痰液培養收集困難，一時無法確定是何種細菌或病毒感染，只好給予廣效性抗生素，同時向家屬說明，若呼吸持續惡化，有可能需要插管，並使用呼吸器。
陳文發指出，經說明後，該童家屬隨即表示願配合進行任何檢驗或藥物，醫療團隊於是在當天為病童進行鼻咽採檢，送驗數小時後，即偵測出人類間質肺炎病毒，隨後經歷加護病房密切觀察與一般病房的支持性療法，病情逐漸改善，最後順利出院。
針對兒童呼吸道感染，陳文發說，過去大多仰賴問診及一般檢查來協助診斷，但因呼吸道感染症狀類似，如發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等，傳統作法不易釐清病原，因此發展出各種檢驗如快篩作為輔助，透過分子微生物診斷，結果更為準確，也使這名3歲童得以快速證實為人類間質肺炎病毒感染。
陳文發指出，能找出真正的病原有許多好處，例如某些病毒可開立抗病毒藥物加速復原，也可減少不必要的抗生素使用，且若證實是細菌、須用抗生素，也能更精確對症下藥，而透過「症狀導向檢驗」，則可依症狀、直接採檢病變部位如鼻咽等，一次可檢驗多達22種病原菌，不需分項、多次重覆採檢，能顯著減少患者被採檢的不適，也可縮短診斷時間。