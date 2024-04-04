7.2強震襲台慌了！CNN：2因素使台積電「集中在台」造晶片風險高

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台灣3日發生規模7.2強震後，總部位於新竹的台積電一度停工，後續在晚間發出聲明指出，員工已於震後返回工作崗位，「儘管有部分設備受損影響生產，但主要機台都沒有損傷。」
報導表示，儘管強震似乎不太可能對半導體供應鏈產生長期影響，但這也清楚提醒著，「將關鍵的晶片製造業集中在一個既容易發生地震，又是地緣政治緊張局勢熱點的島嶼上，是相當有風險的。
近年來，包含美國在內的各國政府和晶片製造商，已投入數十億美元，努力實現晶片生產多樣化，但許多專家仍擔心發展速度不夠快。
紐澤西理工學院數據科學研究所教授巴德（David Bader）認為，將製造集中在台灣幾乎是一種「生存威脅」。他表示，現在全世界都在研究半導體設備，無論是開車、用手機通話，甚至是軍事防禦或武器系統、航空公司，一切都需使用晶片，「如果停止生產，這將是毀滅性的。」
台積電3日晚間在聲明中指出，在地震發生後10小時內，晶圓廠設備的復原率已超過70%，新建的晶圓廠（如晶圓十八廠）的復原率更已超過80％。
美國投資研究機構CFRA分析師齊諾（Angelo Zino））3日在投資者報告中指出，應該從地震事件提醒投資者，將代工廠集中在一個地區的風險。巴德則認為，未來幾年將處於關鍵時期，直到像台積電這樣的大型晶圓廠，找到一個地緣政治不像台灣那麼緊張的地區。
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