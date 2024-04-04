7-11買咖啡「隱藏新規則」賺很大！店員結帳認了：外行人每天虧錢

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「竟然還有人在超商臨櫃買咖啡嗎？真的虧很多耶」、「全家跟7-11都有APP買咖啡便宜，我家也是一次買140杯共享」、「共享功能實在太好用了，我們家五個人買140杯一起分享，特大美式一杯42元而已」、「小7店員5年經歷，APP其實已經發展很久了，還是有很多人臨櫃點咖啡，每天一杯都在虧錢」、「我們店有客人每天都臨櫃點特大冰拿鐵，一杯虧20元，一個禮拜就虧140元了」。
7-11臨櫃點咖啡「每天都虧錢」！OPEN POiNT隨行取買咖啡賺很大
《NOWnews》記者本身也是7-11「OPEN POiNT」的會員，已經使用上面「行動隨時取」的功能多年，其隨行取簡單說就是數位票券，在上頭會有咖啡、乳製品、各種食品、飲料等不定期優惠，只要購買的量大，就能賺到不錯的折扣優惠，像是常駐優惠一般咖啡從10杯送2杯、100杯送40杯等都有，平均下來都是門市售價7折的價格，相當的划算。
以特大杯拿鐵來看，7-11門市的定價一杯是70元，然而如果使用APP「OPEN POiNT」購買的話，會再送40杯，等於140杯只要7000元，平均下來一杯變成50元，還比7-11大杯拿鐵門市的定價更加的便宜，記者幾乎每天去7-11領取咖啡，總會看到有人每天早上仍然臨櫃點咖啡，每天虧一點小錢，長期就是一筆可觀的數字，愛喝7-11咖啡的人真的不要錯過「OPEN POiNT」行動隨時取功能。
咖啡太大量一家共享輕鬆喝光！優惠拿滿也不浪費
由於過去7-11剛開始推這個行動隨時取時，還有限定咖啡的兌換期限，讓許多人不敢下手，怕買了優惠卻沒喝完浪費，後來7-11陸續優化，現在APP上的咖啡系列都已經「沒有兌換期限」；除此之外，也有擔心買了之後喝老半天都喝不完，這個也不用擔心，7-11在去年底已經全面優化「共享服務」。
也就是說，假設民眾購買140杯隨時取的7-11咖啡，該票券可以設定為「共享」，只要共享的對象也是「OPEN POiNT」的會員的話，就能綁定共享該數位票券，購買人也可以查看兌換紀錄是誰換走咖啡，像是同事之間或者小家庭等，都可以集資一起購買一組140杯咖啡的組合然後共享，優惠也直接拿到最滿，愛喝超商咖啡的民眾，如果還在臨櫃點咖啡，真的要趕緊跟上「OPEN POiNT」隨時取的功能囉！