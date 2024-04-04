繼立院黨團捐100萬後！朱立倫：代表國民黨再捐100萬助賑災

昨（4）日花蓮強震造成9死，繼國民黨立法院黨團宣佈捐出100萬元協助花蓮賑災後，國民黨主席朱立倫也表示，他代表國民黨捐款100萬元，協助當地賑災。 我是廣告 請繼續往下閱讀 朱立倫說，「這一刻我們的心，跟花蓮緊緊相依。」昨天早上，花蓮發生芮氏規模7.2大地震，這次的震動，讓全台灣人民的心都聚在了花蓮。朱立倫表示，現在的花蓮需要協助，不管是救援、賑災、重建，一起做花蓮的後盾，給花蓮勇氣與信心。他代表國民黨捐款100萬元，協助花蓮賑災工作。朱立倫強調，「災難後的救援與重建，是一段漫長艱辛的路程，不管是藍營各縣市、國民黨立院黨團，都會幫助花蓮共同面對，不分彼此、貢獻己力、相互擁抱、傳遞溫暖，讓花蓮所有的鄉親知道，孤單不會是選項，因為我們一直都在。」朱立倫總結，持續祈求花蓮平安、救援順利，期待花蓮重新找回那在山海之間壯闊與美麗，明天一定會比今天更好。最新進度！台8線175K已接觸晶英飯店35人 林右昌：1人骨折撤出中花蓮強震！國民黨團宣布捐100萬協助救災 向軍警消醫護人員致敬花蓮強震釀災！許宇甄籲中央：善用特別統籌分配稅款、助復原工作有影／晶英酒店員工找到了！無人機拍到受困畫面 手舉紅旗等救援