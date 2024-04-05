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MLB／李政厚獲隊友好評！強打Chapman：他是今年球隊開路先鋒首選

▲韓籍強打李政厚在休賽季以6年1.13億美元（約新台幣35.7億），從韓職挑戰大聯盟並加盟MLB舊金山巨人，開季至今擔綱開路先鋒出賽7場掃出7安包括1轟。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓籍強打李政厚在休賽季以6年1.13億美元（約新台幣35.7億），從韓職挑戰大聯盟並加盟MLB舊金山巨人，開季至今擔綱開路先鋒出賽7場掃出7安包括1轟。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

韓籍強打「風之孫」李政厚在休賽季以6年1.13億美元（約新台幣35.7億），從韓職挑戰大聯盟並加盟舊金山巨人，開季至今擔綱開路先鋒出賽7場掃出7安包括1轟，也引來陣中強打Matt Chapman的好評，認為李政厚是一位十分特別的選手。

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李政厚目前出賽7場比賽，僅有兩場比賽沒有安打演出，在28個打數中，掃出7安、包括1轟、4打點與選到3保送，打擊率為0.250，整體OPS為0.660。

隊友Matt Chapman在節目《Tolbert & Copes》談到李政厚表示，「李政厚是一位特別的選手，在與教士的系列賽時，對手都直呼『哇，這小子真厲害』，我認為在與道奇的系列賽時，道奇也有相同感受，我想我們每天看他打球都有同樣的感覺，他每天都做一些讓你驚訝的事情。」

對於李政厚的打擊技巧，Matt Chapman更是透露，「把所有技巧都放在一起，李政厚能夠很好的控制球棒，天空才是這孩子的極限，他真的很努力也很自信，很明顯看到他的打擊後，我非常難以置信，我認為他是完美的開路先鋒選擇。」

李政厚今年才將滿25歲，在7個球季的韓職生涯中，繳出平均打擊率0.340、上壘率0.406、長打率0.455、1181安、65轟、515分打點，OPS為0.898。

李政厚的打擊以「Contact（控制球棒技巧）」能力聞名，是一名很難被三振的打者，美媒《FanGraphs》則預測李政厚本季能繳出0.291打擊率的成績，此外《BaseballSavant》資料顯示，李政厚擊出強進球的比例為59.1％，平均擊球初速為95.6英里。

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