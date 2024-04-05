MLB／李政厚獲隊友好評！強打Chapman：他是今年球隊開路先鋒首選

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隊友Matt Chapman在節目《Tolbert & Copes》談到李政厚表示，「李政厚是一位特別的選手，在與教士的系列賽時，對手都直呼『哇，這小子真厲害』，我認為在與道奇的系列賽時，道奇也有相同感受，我想我們每天看他打球都有同樣的感覺，他每天都做一些讓你驚訝的事情。」
對於李政厚的打擊技巧，Matt Chapman更是透露，「把所有技巧都放在一起，李政厚能夠很好的控制球棒，天空才是這孩子的極限，他真的很努力也很自信，很明顯看到他的打擊後，我非常難以置信，我認為他是完美的開路先鋒選擇。」
李政厚今年才將滿25歲，在7個球季的韓職生涯中，繳出平均打擊率0.340、上壘率0.406、長打率0.455、1181安、65轟、515分打點，OPS為0.898。
李政厚的打擊以「Contact（控制球棒技巧）」能力聞名，是一名很難被三振的打者，美媒《FanGraphs》則預測李政厚本季能繳出0.291打擊率的成績，此外《BaseballSavant》資料顯示，李政厚擊出強進球的比例為59.1％，平均擊球初速為95.6英里。
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