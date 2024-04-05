看到王柏融開轟超開心！賽前擁抱給好運 栗山英樹：抱3次要打3轟
台鋼雄鷹球團在今（5）日進行高雄主場開幕戰，特別邀請率領日本武士隊拿下2023年世界棒球經典賽（WBC）的栗山英樹擔任開幕戰嘉賓。身為前火腿監督的栗山英樹也和指導過的王柏融相見歡，談到昨（4）日比賽，王柏融表示開轟是因為賽前擁抱帶給他的好運，因此栗山英樹和王柏融再次擁抱並笑稱，今天抱了3次要打3發全壘打。
記者林之越/高雄報導
栗山英樹受訪時表示，看到王柏融開轟感覺很開心，但也感性提到，自己過去沒有能讓王柏融在日職有很好的表現，感覺有點抱歉，但相信他的實力，一定可以在中職繳出好表現。
王柏融自己談到昨日的隊史首轟，則謙虛表示：「是因為賽前有跟栗山監督擁抱一下，所以是他帶給我的運氣，非常感謝他。」聽聞翻譯後的栗山英樹也笑說：「那等訪問結束以後，我可能要再和他擁抱1次，這樣他今天就會轟出2支全壘打。」
有趣的是，兩人因為配合媒體拍照，在訪問結束後又再次相擁，栗山英樹則開玩笑的說道：「那這樣王柏融今天可能要敲出3支全壘打了。」而王柏融則是靦腆的回應：「這樣壓力很大。」不過他昨日在大巨蛋手感確實火燙，4打數敲出3支安打，還有1支二分砲，就是台鋼的隊史首轟。
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