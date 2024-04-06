IU來台灣了「心情爆炸好」！手指、臉頰愛心噴發　超可愛畫面曝光

張齡予自家飯店「遇花蓮強震沒倒」！她親揭建築工法挨酸蹭熱度

▲張齡予自家飯店遇強震沒倒，她親揭建築工法挨酸蹭熱度。（圖／張齡予臉書）
▲張齡予自家飯店遇強震沒倒，她親揭建築工法挨酸蹭熱度。（圖／張齡予臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

台灣3日發生芮氏7.2規模大地震，全台有感，花蓮災情最為嚴重。花蓮的天王星大樓傾斜到45度，畫面怵目驚心，主播張齡予自家飯店「花蓮麗翔酒店」沒倒，但位置就在天王星大樓正對面，讓她崩潰直呼「誰來把那棟樓拉住」！昨（5）日張齡予分享有許多外媒來問她們酒店之所以沒倒的補強工法，卻引來酸民諷刺她「藉機蹭新聞」，張齡予也反擊「有種留酸言酸語就不要刪文，大家公評。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲張齡予曝光驚悚畫面，自家飯店就在對面快被對面大樓壓到。（圖／張齡予臉書）
▲張齡予曝光驚悚畫面，自家飯店就在對面快被對面大樓壓到。（圖／張齡予臉書）
張齡予連日來因3日台灣大地震，自家飯店處境岌岌可危，發出多篇文章。昨（5）日張齡予透露因收到華爾街日報、半島電視台等外媒詢問，麗翔酒店結構補強工法，如何能讓飯店能在強震中屹立不搖，她特別發文說明，「從B1到三樓建築物內部的所有柱子（外牆的柱子除外）耗費巨資，主動自主補強了柱子，用1.4公分厚的鋼板包覆整支柱子，因此支撐力大增，也讓我們在0206大地震倖免」。

不過0206大地震之後，張齡予的爸爸深知地牛翻身不會只有一次，爲了百年事業，他注意到台大蔡克銓教授的專利，此專利在建築受震擺盪時，可充份發揮鋼材的優異韌性來吸收地震能量，減輕建築受震反應，張齡予表示「麗翔就是選擇這樣的工法，在當年很創新，在花蓮很可能是唯一」。她也透露光在結構補強金額就已經耗費數千萬，且還再持續增加。

▲張齡予接下《健康零距離》主持棒。（圖／三立提供）
▲張齡予分享自家飯店在強震中屹立不搖的工法。（圖／三立提供）
不過，張齡予連日發多篇關於自家飯店的文章，卻因此引來酸民批評，「老王賣瓜」、「藉機紅一波」、「蹭新聞蹭曝光」，張齡予痛批「我真心為你們的沒有人性跟扭曲而默哀一秒。但是我句句屬實沒有什麼不能講的，不想看就走，不要來我的版面撒野。祝福你一生平安不要有變故，家裡有事也不要對外說明，不然今天你嗆我的，全部會還給你。然後有種留酸言酸語就不要刪文，大家公評。」

▲張齡予開嗆酸民。（圖／張齡予臉書）
▲張齡予開嗆酸民。（圖／張齡予臉書）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

離天王星只差1.5公分！花蓮飯店千金張齡予哭了：隨時會壓下來

強震大樓傾斜驚悚照曝！張齡予自家飯店在對面：誰來把那棟樓拉住

7.2強震擋不住！蹦闆「整櫃模型倒塌」損失超過30萬　心碎喊搬家

花蓮7.2強震全台有感！「小嫻受困高鐵上」原地停駛斷電

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞