張齡予自家飯店「遇花蓮強震沒倒」！她親揭建築工法挨酸蹭熱度
台灣3日發生芮氏7.2規模大地震，全台有感，花蓮災情最為嚴重。花蓮的天王星大樓傾斜到45度，畫面怵目驚心，主播張齡予自家飯店「花蓮麗翔酒店」沒倒，但位置就在天王星大樓正對面，讓她崩潰直呼「誰來把那棟樓拉住」！昨（5）日張齡予分享有許多外媒來問她們酒店之所以沒倒的補強工法，卻引來酸民諷刺她「藉機蹭新聞」，張齡予也反擊「有種留酸言酸語就不要刪文，大家公評。」
記者薛羽彤／綜合報導
張齡予連日來因3日台灣大地震，自家飯店處境岌岌可危，發出多篇文章。昨（5）日張齡予透露因收到華爾街日報、半島電視台等外媒詢問，麗翔酒店結構補強工法，如何能讓飯店能在強震中屹立不搖，她特別發文說明，「從B1到三樓建築物內部的所有柱子（外牆的柱子除外）耗費巨資，主動自主補強了柱子，用1.4公分厚的鋼板包覆整支柱子，因此支撐力大增，也讓我們在0206大地震倖免」。
不過0206大地震之後，張齡予的爸爸深知地牛翻身不會只有一次，爲了百年事業，他注意到台大蔡克銓教授的專利，此專利在建築受震擺盪時，可充份發揮鋼材的優異韌性來吸收地震能量，減輕建築受震反應，張齡予表示「麗翔就是選擇這樣的工法，在當年很創新，在花蓮很可能是唯一」。她也透露光在結構補強金額就已經耗費數千萬，且還再持續增加。
不過，張齡予連日發多篇關於自家飯店的文章，卻因此引來酸民批評，「老王賣瓜」、「藉機紅一波」、「蹭新聞蹭曝光」，張齡予痛批「我真心為你們的沒有人性跟扭曲而默哀一秒。但是我句句屬實沒有什麼不能講的，不想看就走，不要來我的版面撒野。祝福你一生平安不要有變故，家裡有事也不要對外說明，不然今天你嗆我的，全部會還給你。然後有種留酸言酸語就不要刪文，大家公評。」
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