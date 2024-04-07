老高大談《七龍珠》翻車了！鐵粉揪「一堆錯誤」出征 影片悄下架
知名YouTuber《老高與小茉》靠著以輕鬆口吻，將奇幻複雜事件懶人包化，短短幾年斬獲615萬訂閱者。其頻道雖然在去年捲入抄襲疑雲，但仍不影響他們的高人氣。不過YouTuber近期發出新片，43分鐘講完神作七龍珠，卻再度翻車，引來大批龍珠迷出征，影片也遭到下架。
記者潘毅／綜合報導
《七龍珠》作者鳥山明於2024年3月1日因病逝世，而老高則在本月4日於頻道上，以43分鐘長度講解《七龍珠》，影片發出後也立刻吸引大量的觀看數，但是卻被許多龍珠粉絲，揪出影片中的錯誤之處。
老高在影片中，將《七龍珠Z》的播出時間寫成2004年，但其實該系列早在1989年就已經開始播放；此外還有「元氣彈讓貝吉達變成大猩猩」的錯誤情節描述，也讓影片留言區不再像以往一樣和諧，出現了許多七龍珠粉絲要求老高進行影片內容勘誤。
眼見風波持續升溫，老高先是在4月6日時於留言區發表道歉聲明，「真的十分抱歉！沒想到講錯這麼多，自己都感覺不太像話了，不配做人」，老高也解釋，自己由於近期工作繁忙，沒時間對內容做查證，本以為憑記憶就可以講個八九不離十，「沒想到錯這麼多，請大家跳過本影片，直接看原著」，又過了不久後，這部「七龍珠」講解影片也從老高頻道上消失，悄悄下架處理。