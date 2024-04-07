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百元剪髮目睹顧客「清一色男性」！常客揭致命關鍵　最新現況曝光

▲在台灣的街頭巷尾，百元剪髮的店家越來越常見，市場競爭相當激烈。（示意圖／翻攝photoAC）
▲在台灣的街頭巷尾，百元剪髮的店家越來越常見，市場競爭相當激烈。（示意圖／翻攝photoAC）

記者潘毅／綜合報導

在台灣的街頭巷尾，百元剪髮的店家越來越常見，市場競爭相當激烈。就有一位民眾，平時常光顧百元剪髮，卻發現每次看到的顧客幾乎清一色都是男性，讓他萌生疑惑「為什麼只有男生可以接受得了100元剪髮？」問題拋出後，也掀起一陣熱議。

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一位鄉民在論壇PTT上拋出話題，表示自己光顧過百元剪髮，發現客人幾乎清一色都是男性，但很少看到年輕女性，此外理髮師「技術參差不齊」，甚至還遇過新手亂剪，還把自己頭髮推成兩邊不對稱，同時也讓他感到好奇：「為什麼只有男生可以接受得了100元剪髮？」

貼文曝光後，也跳出許多男性同胞訴說原因「很多人頭髮長很快，過一個月又毛躁了，做造型很難維持」、「以前我也剪過一次5百多的，但頭髮過一個月又要修，根本吃不消」、「邁入中年，百元剪髮就夠了」、「女生頭髮剪壞很麻煩阿，可能要花更多錢補救欸」。

▲原PO好奇「百元剪髮是不是很賺」，並透露「神級優勢」，貼文一出，也有內行人抖真相，直呼「一堆贏過髮廊」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲男性較能接受百元剪髮的原因，在於剪髮頻率實在太高。（示意圖／翻攝自Pixabay）
女性頭髮如同生命！踩雷一次就嚇到

其實過去就有民眾表示，自己女性朋友曾踏入百元剪髮店，結果直接踩雷「變成櫻桃小丸子」，甚至是瀏海被剪壞，影響了好長一段時間，從此之後就被嚇到，將百元剪髮列入NG名單。

百元剪髮服務不再只有粗糙！精緻化服務顧客照買單

事實上，現在百元剪髮店也開始走多元化服務，，記者本身也是百元剪髮店常客，幾乎是以每個月一次的頻率光顧，周邊約500平方公尺，就有多達5間百元剪髮店，幾乎都藏身於社區大廈一樓，主要顧客都是周邊社區的住戶，而同一間連鎖店，評價卻兩極化的情況也能看見。

光顧客人性別比部分，確實約有8成都是男性，剩下2成則是社區約40至60歲的主婦客，但需求則大多都是修剪髮尾部分，或是補染黑髮較多。此外，過去百元剪髮結束之後，通常都只有使用櫃子中的吸塵器來除去身上毛髮。但現在許多都有加20元沖洗服務，讓顧客可以更清爽離店。甚至還有些店家提供「精緻剪髮」服務，以200元價格提供顧客更為細心的服務，做出差異化，也不乏有顧客買單。

《NOWnews》過去也曾訪問過百元剪髮店黃老闆，他指出百元剪髮賺得就是快速剪髮的翻客率，店家自然無法幫忙操刀過於刁鑽的髮型，但也不會剪得過於隨意，但一些細節自然無法完全顧到，「不是不能去百元剪髮，是要挑對店家」。

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