百元剪髮目睹顧客「清一色男性」！常客揭致命關鍵　最新現況曝光

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貼文曝光後，也跳出許多男性同胞訴說原因「很多人頭髮長很快，過一個月又毛躁了，做造型很難維持」、「以前我也剪過一次5百多的，但頭髮過一個月又要修，根本吃不消」、「邁入中年，百元剪髮就夠了」、「女生頭髮剪壞很麻煩阿，可能要花更多錢補救欸」。
女性頭髮如同生命！踩雷一次就嚇到
其實過去就有民眾表示，自己女性朋友曾踏入百元剪髮店，結果直接踩雷「變成櫻桃小丸子」，甚至是瀏海被剪壞，影響了好長一段時間，從此之後就被嚇到，將百元剪髮列入NG名單。
百元剪髮服務不再只有粗糙！精緻化服務顧客照買單
事實上，現在百元剪髮店也開始走多元化服務，，記者本身也是百元剪髮店常客，幾乎是以每個月一次的頻率光顧，周邊約500平方公尺，就有多達5間百元剪髮店，幾乎都藏身於社區大廈一樓，主要顧客都是周邊社區的住戶，而同一間連鎖店，評價卻兩極化的情況也能看見。
光顧客人性別比部分，確實約有8成都是男性，剩下2成則是社區約40至60歲的主婦客，但需求則大多都是修剪髮尾部分，或是補染黑髮較多。此外，過去百元剪髮結束之後，通常都只有使用櫃子中的吸塵器來除去身上毛髮。但現在許多都有加20元沖洗服務，讓顧客可以更清爽離店。甚至還有些店家提供「精緻剪髮」服務，以200元價格提供顧客更為細心的服務，做出差異化，也不乏有顧客買單。
《NOWnews》過去也曾訪問過百元剪髮店黃老闆，他指出百元剪髮賺得就是快速剪髮的翻客率，店家自然無法幫忙操刀過於刁鑽的髮型，但也不會剪得過於隨意，但一些細節自然無法完全顧到，「不是不能去百元剪髮，是要挑對店家」。