航空公司大徵才！虎航招客艙組員起薪7.5萬、華航全年招120名機師

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣虎航表示，培訓機師的招募時間為即日起至2024年5月31日晚間23:59止，報考資格為大學以上畢業不限定科系、無須航空相關工作經歷、多益750分（聽力400分）以上及口說與寫作140分以上，或其他檢定同等資格證明；且符合民航局頒布之航空人員體格檢查標準，航空人員甲類體位標準及本公司需求。錄取後將安排接受專業基礎飛行課程，受訓完成並考核合格通過，即有機會成為台灣虎航的正式機師。而有經驗的正／副機師也持續招募中，歡迎至台灣虎航官網查詢相關資訊。
台灣虎航提到，客艙組員的招募時間為2024年4月20日凌晨00:01起至2024年5月5日晚間23:59止，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上者，或其他檢定同等資格證明，具日韓語會話能力尤佳。報名截止後，將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，將安排於2024年5月25日進行初試；2024年6月1日進行複試，錄取之客艙組員，將於2024年下半年分批報到。
台灣虎航說，有興趣從事航空事業與熱愛飛行的朋友，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「培訓機師」或是「客艙組員」的相關職務中查看報名及相關應試資格；另有其它多個內勤職缺，歡迎對航空產業有興趣的應試者，可至104人力銀行查看相關職務。
中華航空招募資訊
華航提到，首波招募計畫為期2週，自4月8日至4月21日止，報考資格為大學學歷以上，具備多益600分或同級英語認證成績，於期間內在華航網站報名，錄取者將自7月中旬起報到，陸續展開專業職能及通識訓練。
華航表示，本次招募「客服人員」將經過系列會員及票務服務等多元技能訓練，培育為全方位航空營業人才；「財會人員」則負責客貨運營收會計、油料業務、財務管理、預算審查及航材採購等工作內容，培養具備跨國財會專業能力之人員；「資訊工程師」則招募應用程式開發、資安網路及基礎建設等專業類別人才，工作內容含括財務、客貨營運及航機系統開發維護、商業智慧大數據分析、資安政策及管理、廣域及區域網路架構規劃建置、電腦機房及平台管理等。
華航說，全年也持續招募120名機師，將於北中南各地舉辦招募說明會，其中培訓機師報考資格須具備2年內有效之英文檢定證明，包含多益750分（聽力400分） 以上及多益口說、寫作測驗140 分以上成績單，或雅思IELTS成績5.5級分以上。錄取者將由華航出資送往國外飛行學校接受10至12個月的基礎飛行訓練，完訓後返台再安排為期約1年的民航相關訓練，通過各項訓練及考核者，將以副機師任用，相關資訊可至華航網站查詢。