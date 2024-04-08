企業轉型不再獨行！勞動部高屏澎東分署攜扣件業者備智慧人才庫
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署為協助企業培育人才，積極推動包含企業人力資源提升計畫，以及小型企業人力提升計畫等在職訓練補助方案，攜手扣件業者儲備智慧人才庫，讓企業轉型不再獨行。
記者黃守作／高雄報導
勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，近年來，因產業環境變化快速，越來越多企業面臨轉型及員工的再教育問題，該分署人才資源發展中心為協助企業轉型升級，成立專家駐點諮詢，提供入場輔導服務等多項資源，近年攜手扣件業者從產業轉型、永續經營下思考建構系統性的人才培育制度，讓員工技能與公司競爭力一同成長，不僅提升員工的工作價值，也實踐高質量的人才發展。
郭耿華說，位於高雄市阿蓮區的侑城公司創業初期以建築業、傢俱業螺絲生產為主，隨著業務不斷擴展升級為汽車零扣件，並進軍歐美市場，該公司為突破傳產人力困境，積極朝自動化轉型，並規劃擴廠，但員工能力未能與時俱進，過去培訓以單一課程為主，缺乏系統性的教育訓練，因此，經歷了人員技術斷層的時期，深刻體悟到完善的教育訓練制度對公司永續經營的重要性。
侑城公司得知高屏澎東分署人才資源發展中心可以幫助企業優化人才發展制度後，積極運用專家駐點諮詢和入場輔導服務，透過職能的盤點優化職務說明書，以貼近實際工作需求，多年來也透過逐步完善訓練制度到人才庫的成形，協助公司超前部署，建立起未來3至5年的人才儲備計畫。
此外，侑城公司為提升員工的專業素養，同時縮短技術職轉管理職的適應期，陸續培育16位內部講師，除有效減緩人力斷層的問題，更讓新人留任率逐年提升，未來預計將系統化培育制度應用至新工廠，除了能取得未來智慧轉型的先機，也將更具產業競爭力。