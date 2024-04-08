獨／全球瘋日全食！直擊美國超市滿滿太陽眼鏡 NBA球隊也跟風
台灣時間明（9）日凌晨，天文奇景「日全食」即將要出現，台灣也有不少天文愛好者為此飛往美國一睹日全食風采，目前人已在堪薩斯州的Airy艾里有限公司執行長顏易程向《NOWnews》記者分享，從下抵達美國開始，就感受到當地人對「日全食」的瘋狂，不僅街道有許多看板預告，超市內也上架滿滿的「日食專用眼鏡」，就連NBA球隊「達拉斯獨行俠」，都將社群頭貼改為「日全食模式」。
記者張志浩／綜合報導
顏易程表示，日全食實在是難得一見的天文奇景，自己在4月1日抵達美國後，許多城市的公路上，都架起了日全食的預告看板，並提醒當地民眾在日食發生期間，什麼路段可能出現塞車情況。
更令人覺得好玩的是，城市內的超市中，紛紛都賣起觀賞日食的專用眼鏡，以及和日食名稱、形狀、元素有關的軟糖、餅乾都放在所謂的「日全食2024」專區，吸引顧客購買。
此外，由於德州是本次日全食發生時，許多人選擇的朝聖地點，德州當地的NBA籃球隊「達拉斯獨行俠」，也特地在前一場比賽過後，將社群頭貼改為「日全食模式」，球迷也紛紛留言表示期待，可見本次「日全食」全球的瘋狂程度。
顏易程提及，本次將和另外3名團員在堪薩斯州提供跨海直播，與台灣民眾一同欣賞日全食，目前當地天氣相當不錯，非常有機會目睹日全食過程。