新手媽產子順利！坐月子時竟大出血險死 挑護理之家先注意這點
一名年約30歲的新手媽媽在孕、產期過程順利，但在產後護理之家坐月子時，突然發生產後大出血，所幸護理人員及時將她送往急診就醫，經過子宮內真空吸引術促進子宮收縮及輸血後，得以保住一命；醫師說，根據最新統計，國內孕產婦死亡率達10萬分之13.1人，比率並不低，民眾挑選產後護理之家時，最好考量就醫便利性。
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雙和醫院婦產科醫師毛士鵬說，產後出血嚴重時可能會導致休克、器官壞死，甚至是植物人，為孕產婦死亡的主因之一，在產後的24小時或2周內都有可能發生，只要陰道產出血量在1小時內總計超過500ml，或剖腹產超過1000ml，都屬於大出血。
毛士鵬指出，由於產後大出血無法預期，醫護人員、產婦及家人都得格外留意，而引發出血主要原因有子宮收縮不良、生殖道裂傷、殘留胎盤組織，及凝血功能異常等，例如上述年約30歲產婦，即為子宮收縮不良導致。
這名產婦回憶，事發當時，原以為只是產後惡露、血塊自然排出，沒想到會如此嚴重，而且家人剛好不在身邊，房內只剩她一人，還好透過房內緊急救護按鈕，援助很快就來，否則後果不堪設想。
該產婦表示，當初坐月子選擇在雙和醫院產後護理之家，主要考量即為就醫方便，原本產後想說可以鬆一口氣，只要好好休養即可，但意外來得突然，還好當初有堅持選擇。
雙和醫院指出，爸媽除留意孕期5大照護原則「落實定期產檢、孕期均衡營養、維持孕期健康體重、改善不良生活習慣、多加留意早產徵兆」外，在評估產後護理方案時，醫療資源是否完整與就醫是否便利，也應通盤考量，安全會更有保障。