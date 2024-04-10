統神睡醒怒嗆「台灣真的可悲」！嗆綠營黨媒一條龍 整排粉絲力挺
網紅亞洲統神（張嘉航）日前直播談論藝人黃子佼不雅片風波，大批合作廠商急忙發聲切割停止合作。對此，今（10）日統神剛睡醒又再度發文，痛批民進黨「黨媒一條龍」，更質疑「不去關注國三割喉案、保母虐童案，一面倒把我塑造成一個戀童癖」，發文竟吸引大批粉絲留言力挺。
記者潘毅／綜合報導
統神10日下午在臉書上，發出了整篇都沒使用標點符號的聲明，因此看得出為本人親自所發出，他表示：「睡一覺起來，台灣真的是可悲，掌控司法機關的民意代表、立法機構、輿論媒體，不去看看現在台灣整體司法輕判的現況，不去關注更重要的國三生割喉案、保姆虐童案 ，然後一面倒的網路一條龍式的抹黑我，把我塑造成一個戀童癖。我現在才知道原來黨媒一條龍這麼的厲害。」
統神質疑，若民眾對這次事件覺得很嚴重，為何不去找只判黃子佼120萬的法官、檢方，大喊「冤有頭債有主」。統神最後也向國民黨喊話，「我只是去你們一次演講，我要頂不住了」，但也放話2026、2028冤有頭債有主，「大家有緣再相見」。文章下方留言區，更出現大批粉絲力挺，但也有部分網友感慨：「還不認錯，真的傻眼了」。
截至今（10）日下午3點，之前與統神有業配合作的廠商，已經有多達8間發出停止做聲明，包含「超雞小隊」、「劍紙三國」、「起家雞」、「關於餅乾實驗室&碩論巴斯克」、「女武神契約」、「超級拳霸爸」、「COC熱血殺戮」、「Corsair Taiwan」。
統神發文全文：
※【NOWnews 今日新聞
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